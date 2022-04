YETICO S.A. nowa firma członkowska PIM

Yetico S.A. to czołowy polski przetwórca tworzyw polimerowych. Specjalizujemy się w produkcji wtryskowych komponentów plastikowych oraz wyrobów na bazie polistyrenu ekspandowanego (EPS) w postaci kształtek, opakowań, elementów wypełniających i wygłuszających oraz płyt służących w budownictwie jako termoizolacja. Posiadamy sześć dogodnie zlokalizowanych fabryk.

Yetico jest głównym partnerem w łańcuchach dostaw największych marek w wielu sektorach przemysłowych, m.in.: branża motoryzacyjna, AGD/RTV, elektroniczna, budowlana, okna i drzwi, meblarska.

Zawdzięczamy to wysokiej jakości produktów, indywidualnemu podejściu do potrzeb klienta, respektowaniu wymagań branży oraz kompleksowej i zaangażowanej obsłudze zgodnie z zasadą „make it easy to our customers”.

Do dyspozycji naszych partnerów stawiamy nowoczesny park maszynowy, doświadczonych specjalistów i doradców, know-how oraz realizację procesów zgodnie ze standardami ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, IATF 16949.

Oferta produktów i usług

Klientom z segmentu automotive zapewniamy kompleksową realizację projektów w zakresie produkcji plastikowych komponentów wtryskowych oraz kształtek i wygłuszeń na bazie EPS (polistyren ekspandowany).

Oferta obejmuje seryjną produkcję wewnętrznych oraz zewnętrznych części samochodowych, takich jak:

deski rozdzielcze,

zderzaki,

nadkola,

elementy podwozia,

maskownice,

osłony,

panele drzwiowe,

wypełnienie oraz wygłuszenia.

Wspieramy naszych partnerów na każdym etapie współpracy: projektowym, narzędziowym, produkcyjnym oraz serwisowym. Wspólnie z klientem planujemy działania, koordynujemy je i wspólnie dążymy do optymalizacji procesów oraz efektywności ekonomicznej.

Zespół inżynierów Yetico zapewnia wsparcie we wdrażaniu nowych produktów (m.in.: analizy konstrukcji detali i możliwości wykonania, dobór odpowiedniego surowca, testy produkcyjne, optymalizacja produkcji, innowacje) oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów w istniejących już procesach wtryskowych.

Realizujemy projekty z formami powierzonymi jak również te będące w fazie koncepcyjno-konstrukcyjnej uwzględniające budowę form.

Certyfikaty

ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, IATF 16949.

Dane kontaktowe

Yetico S.A.

ul. Towarowa 17a

10-416 Olsztyn

www.yetico.com

tel.: (48) 880 524 105

e-mail: r.duljasz@yetico.com