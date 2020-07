XTPL: 16 wniosek patentowy i projekt dla klienta z branży motoryzacyjnej

XTPL szuka kolejjnych zastosowań dla swojej technologii ultraprecyzyjnego druku i stawia m.in. na innowacje na rynku motoryzacyjnym. Firma złożyła też kolejny wniosek patentowy w amerykańskim urzędzie.

XTPL wykonało odpłatne wydruki dla firmy zajmującej się projektowaniem i produkcją przyrządów półprzewodnikowych i czujników do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym. W ramach tego projektu, na podłożach klienta zostały wydrukowane połączenia elektryczne o wysokiej rozdzielczości, łączące chip z elektrodą. Próbki zostały już dostarczone do klienta, który obecnie wykonuje na nich wewnętrzne testy – poinformowała firma. Ze względu na poufność umowy, XTPL nie udostępnia większej ilości szczegółów.

– XTPL jest szczególnie zainteresowane współpracą z tymi partnerami przemysłowymi, których innowacyjne rozwiązania tworzą nowe trendy technologiczne. Takie otwarcie na innowacje znacznie przyspieszy możliwość zastosowania unikalnej technologii precyzyjnego druku, która została opracowana w spółce. Przykładowo, wspomniany klient z branży motoryzacyjnej od wielu lat wprowadza na rynek rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, wygody i oszczędności energii. Nasz klient szuka rozwiązań dla takich wyzwań technologicznych, jak autonomiczna jazda, efektywna łączność, czy istotne poprawienie komfortu podróżowania – wyjaśnia XTPL.

Jak podkreśla XTPL, opracowana technologia daje możliwość szybkiego prototypowania zaawansowanych technologicznie urządzeń, dzięki czemu można osiągnąć założone cele technologiczne w krótszym czasie. Wydruki wykonywane laboratoriach XTPL na podłożach klientów demonstrują możliwości technologii ultraprecyzyjnej depozycji, pokazują jej zastosowanie w nowych polach aplikacyjnych oraz są wstępem do dalszej współpracy.

Spółka zwraca też uwagę, że jej zespół badawczo-rozwojowy pracuje nad ulepszaniem ultraprecyzyjnej technologii drukowania nanomateriałów, bowiem dla firm z branży zaawansowanych technologii własność intelektualna jest produktem i stanowi przewagę konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej ma ogromny wpływ na wycenę firmy. Dlatego XTPL kładzie duży nacisk na ochronę swojego IP.

– Spółka złożyła 16 zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych USA (United States Patent and Trademark Office). Nowe zgłoszenie dotyczy metody przewidywania parametrów geometrycznych drukowanych struktur na podstawie parametrów druku. Metoda może znaleźć zastosowanie nie tylko w technologii XTPL, ale także w innych zaawansowanych technikach drukowania, co czyni to zgłoszenie jeszcze bardziej wartościowym – czytamy w lipcowym raporcie XTPL.

W lipcu XTPL ogłosiło zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej. Rada Nadzorcza XTPL SA z dniem 30 czerwca 2020 roku powołała do zarządu Jacka Olszańskiego, od października 2018 roku w firmie na stanowisku kierownika finansowego. Natomiast nowym członkiem Rady Nadzorczej została Beata Turlejska, partner zarządzający w Funduszu Leonarto VC.

Natomiast w czerwcu XTPL pozyskało 9,25 mln PLN w wyniku przeprowadzonej emisji akcji. Jednocześnie spółka realizuje proces pozyskania finansowania z emisji obligacji zamiennych do maksymalnej kwoty 3,6 mln PLN.

Źródło: www.evertiq.pl