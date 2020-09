Wyższa akcyza na używane samochody

Takie zmiany w prawie podatkach mogą wejść już niedługo. Dziś wicepremier i min. rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że rząd chce doprowadzić do takiej sytuacji, żeby używanych aut nie opłacało się do Polski sprowadzać. Podobny projekt ustawy był już opracowywany w Sejmie przed ostatnimi wyborami. Chodzi przede wszystkim o ochronę produkcji samochodów w Polsce oraz walkę z zanieczyszczeniem środowiska. Wg. statystyk od początku roku import używanych aut do 3,5 tony wyniósł 541 866 sztuk, o 20,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Średni wiek samochodów sprowadzonych w tym roku do Polski to prawie 12 lat. Obecnie stawka akcyzy to 3,1 % wartości samochodu (pojemność silnika do 2000 cm3) oraz 18,6% (w wypadku silników o pojemności od 2001 cm3 do 3500 cm3).