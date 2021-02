Wywiad z Arturem Czartem, Prezesem Zarządu PAJMON Centrum Pracy Tymczasowej o zaletach usług outsourcingowych, trudnościach na rynku pracy, branży automotive i oszczędzaniu

Czym różni się agencja pracy tymczasowej od firmy outsourcingowej?

W przypadku agencji pracy tymczasowej stronami umowy są trzy podmioty: klient – pracodawca, pracownik i agencja – delegująca personel do wykonania pracy tymczasowej na rzecz i pod nadzorem pracodawcy użytkownika, czyli zleceniodawcy. Stosunek pracy reguluje Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Zatrudnienie nie może być dłuższe niż na okres do 18 miesięcy. Tymczasem w ramach outsourcingu, regulowanym przez kodeks cywilny, nie występuje takie ograniczenie w zatrudnianiu czasowym. Poza tym w przypadku outsourcingu klient zleca firmie outsourcingowej wykonanie konkretnej usługi, a ostateczne rozliczenie następuje po realizacji zadania. Między klientem a pracownikami nie ma żadnego stosunku pracy.

To firma outsourcingowa jest formalnie pracodawcą – bezpośrednio zarządza personelem i bierze pełną odpowiedzialność za efektywną i terminową realizację danej usługi. To firma outsourcingowa deleguje określoną liczbę pracowników, ustala wysokość stawki za 1 roboczogodzinę i czas wykonywanej pracy, a koordynator powierzony przez firmę nadzoruje pracę personelu. Dzięki działalności firm outsourcingowych, takich jak Pajmon Centrum Pracy Tymczasowej, który również świadczy leasing pracowniczy, można skutecznie obniżyć koszty operacyjne przy wykonywaniu konkretnych czynności w różnych gałęziach przemysłu, a w branży automotive, do której jesteśmy w stanie wprowadzić z dnia na dzień całe brygady – np. związanych z planowaniem dostaw, całą produkcją, montażem, kontrolą jakości, magazynowaniem, czy utrzymaniem ruchu.

Z jednej strony mamy niepewność na rynku pracy, a z drugiej strony ostrożny optymizm, że kryzys się skończy. Pandemia COVID-19 jest również paliwem napędowym do rozwoju wielu branż, które generują wielkie zapotrzebowanie na nowych pracowników.

Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądać rynek pracy za kilka miesięcy, bo sytuacja jest wciąż nieprzewidywalna i bardzo dynamiczna. Musimy jednak szybko reagować na zmieniające się warunki i dostosowywać się do nich. W branży automotive, o której już wspominałem, ważne jest planowanie na wielu płaszczyznach połączone z synchronizacją procesu produkcyjnego i organizacją szybkich dostaw w odpowiedzi na oczekiwania klientów. Liczy się kompleksowe działanie, czas i jakość wykonywanych zadań oraz optymalizacja kosztów. Wciąż słyszymy jednak o brakach podzespołów na rynku, czy problemach w dostarczaniu nawet podstawowych części do znanych marek samochodów. Deficyty elementów występują nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku. Tymczasem wyprodukowanie odpowiednich komponentów to jednak cały skomplikowany proces, sprzężony ze współdziałaniem także z innymi gałęziami gospodarki: przemysłem maszynowym, czy elektrycznym, który nie może się zatrzymać. To w końcu bardzo stresujące wyzwanie, aby dopasować odpowiednie zasoby ludzkie do możliwości przerobowych fabryk. Dlatego w przypadku zwiększonego planu produkcyjnego firma Pajmon zapewnia całe brygady od zaraz, aby nie doszło do zaniechania produkcji. Jesteśmy w stanie z dnia na dzień wysłać kompetentny personel, aby wypełnić czasowe luki kadrowe.

Czy rzeczywiście pracodawcy oszczędzają czas i pieniądze, decydując się na szybkie zatrudnianie pracowników? Czy firma Pajmon wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom?

Współpraca z rzetelną firmą, która deleguje do pracy fachowców ze Wschodu, to najlepsza decyzja, jaką warto podjąć w tym trudnym dla wszystkim okresie. Szybkie znalezienie wykwalifikowanych pracowników pozwala osiągnąć zaskakujące dobre profity, w tym obniżyć koszty zatrudnienia, rekrutacji, urlopów, L4, zwolnień. W tym przypadku efekty są mierzalne. Konkretna usługa zostaje zrealizowana, a nasz Klient ocenia efektywność działań naszych brygad i terminowość wykonania ustalonych wcześniej zadań. Pajmon CPT z wielką dbałością podchodzi do kwestii zatrudnienia, selekcjonując sprofilowanych fachowców, aby budować rzeczywisty sukces przedsiębiorstwa, do którego jest wysyłany dany pracownik. Zależy nam na bezpiecznych standardach pracy i wysokim systemie zarządzania jakością w firmie, stąd ubiegamy się o wdrożenie certyfikatu ISO9001. Znajomość specyfiki branży automotive i indywidualne podejście do oczekiwań każdego Klienta pozwoliły nam pomyślnie zrealizować kontrakty z ponad 100 Kontrahentami tylko w ciągu ostatnich dwóch lat. Nasze profesjonalne wsparcie i szybkość w działaniu zaowocowały trwałymi relacjami w środowisku motoryzacyjnym, co przyczyniło się niedawno do zasilenia szeregów Polskiej Izby Motoryzacji. Zachęcam do współpracy z Pajmon CPT.

