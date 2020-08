Wysiadka z „ropniaków”. Hybrydy i elektryki doganiają diesla

Udział silników wysokoprężnych w unijnym rynku skurczył się do 28 proc. Tymczasem auta z napędami alternatywnymi wykroiły dla siebie już 16 proc. motoryzacyjnego tortu. Liderem są hybrydy – wynika z najnowszy statystyk.

Nie jest tajemnicą, że pierwszego półrocza roku koncerny samochodowe nie mogą zaliczyć do udanych. Na szczęście, po fatalnym kwietniu i maju czerwiec i (prawdopodobnie) lipiec przyniosły ożywienie. Choć do wynurzenia się na powierzchnię jeszcze trochę brakuje.

W czerwcu w krajach UE27 sprzedało się o 24 proc. mniej aut niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego. W kontekście tego wyniku wyjątkowo ciekawy wydaje się fakt, że jest jeden segment, który nie ucierpiał z powodu kryzysu. Przeciwnie – stał się on dla niego siła napędową.

Ze statystyk firmy JATO wynika, że w czerwcu na drogi państw unijnych wyjechało łącznie 183,3 tys. zelektryfikowanych samochodów – aż o 65 proc. więcej niż rok wcześniej! Wzrost zanotowały zarówno hybrydy, jak i auta całkowicie elektryczne oraz plug-iny. W tym samym czasie sprzedaż klasycznych benzyniaków skurczyła się o 32, a diesli o 31 proc. To, jak bardzo zmieniły się preferencje klientów na przestrzeni zaledwie roku, doskonale obrazuje poniższa grafika: