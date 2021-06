Wyniki sprzedaży Ford Polska – maj 2021

Maj 2021 r. to kolejny, bardzo udany miesiąc dla Forda w Polsce. Marka sprzedała w tym okresie łącznie 2 740 nowych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Oznacza to wzrost względem maja ubiegłego roku o 88,58%.

