Wirtualna Mapa Stawek RBH – innowacyjne narzędzie, które cieszy się rosnącym zainteresowaniem, a z dnia na dzień przybywa użytkowników. Ilość generowanych raportów ze strony przeszła wszelkie oczekiwania. Powstanie tego narzędzia jest przełomowym krokiem dla branży naprawczej.





Dzięki temu narzędziu, członkowie Sekcji Blacharsko Lakierniczej mają możliwość porównania swoich stawek z rynkowymi standardami, co pozwala na argumentację w negocjacjach oraz dostosowanie oferty do aktualnych warunków rynkowych.





„Wygenerowany raport ze strony Mapa Stawek RBH pomógł mi w merytorycznych rozmowach z ubezpieczycielem” – wskazuje jeden z członków Sekcji Blacharsko-Lakierniczej.



Dołącz do nas i wspólnie rozwijajmy branże naprawczą!

⬇️⬇️⬇️

1. Zostań członkiem PIM

https://sbl.pim.pl/deklaracja-przynaleznosci-do-pim

2. Zostań członkiem SBL

https://sbl.pim.pl/przystapienie-do-sekcji-sbl

3. Zarejestruj się na stronie i uzyskaj dostęp do Mapy https://sbl.pim.pl/rejestracja

.

.

.

Oficjalny Ambasador badania PPG



#motoryzacja #PIM #SBL #mapastawek #branzanaprawcza #serwisy