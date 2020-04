Wszystkie autoryzowane serwisy Grupy Volkswagen w Polsce są otwarte, producent zapewnia ciągłość zaopatrzenia w oryginalne części zamienne

Poznań, 16. kwietnia 2020 – W Polsce działa 116 autoryzowanych serwisów marki SKODA, 89 Volkswagena, 71 marki Volkswagen Samochody Dostawcze, 37 Audi, 35 SEAT-a oraz 8 Porsche. Wszystkie autoryzowane warsztaty marek należących do Grupy Volkswagen w Polsce są otwarte, także w czasach pandemii koncern zapewnia ciągłość zaopatrzenia w oryginalne części zamienne. Priorytetem jest przy tym ochrona zdrowia pracowników magazynów, serwisów oraz klientów. Wprowadzono środki, dzięki którym m.in. jest zachowana odpowiednia odległość pomiędzy pracownikami, co zapewnia im wymagane bezpieczeństwo. Wiele warsztatów oferuje klientom możliwość oddania i odbioru samochodu bez bezpośredniego kontaktu z pracownikami serwisu lub z zachowaniem odpowiedniej odległości od nich. Andreas Duebler, dyrektor działu After Sales w Volkswagen Group Polska, powiedział: „Pandemia i wprowadzone restrykcje dotykają nas na co dzień, ale wielu ludzi wciąż potrzebuje samochodu, żeby dojechać do pracy, zatroszczyć się o siebie i innych. Z samochodów marek należących do Grupy Volkswagen korzystają służba zdrowia, instytucje zajmujące się transportem chorych, a także firmy, które na co dzień produkują żywność i dostarczają ją do sklepów. Oprócz nich wiele innych instytucji, które w czasach pandemii pracują na najwyższych obrotach i są zależna od własnych środków transportu. Nasz zespół utrzymuje ciągłość zaopatrzenia i dostarcza oryginalne części zamienne do wszystkich serwisów w Polsce”. Niezwykle ważna jest ochrona zdrowia pracowników magazynów i warsztatów oraz klientów. W centralnym magazynie części i akcesoriów Volkswagen Group Polska praca odbywa się w cyklach zmianowych. Po każdej ze zmian magazyn jest dezynfekowany, pracownicy poszczególnych grup nie mają ze sobą kontaktu. Praca odbywa się z zachowaniem wydanych przez Ministerstwo Zdrowia wytycznych, które dotyczą ochrony zdrowia i zachowania higieny. Osoby zatrudnione w administracji, z niewielkimi wyjątkami, pracują w systemie home office. W wielu miejscach zmieniono system pracy tak, aby zapewnić bezpieczną odległość między pracownikami oraz między pracownikami a dostawcami. Części i akcesoria z centralnego magazynu w Poznaniu każdego roboczego dnia są wysyłane do autoryzowanych warsztatów w całej Polsce. W Polsce działa 116 autoryzowanych serwisów marki SKODA, 89 Volkswagena, 71 marki Volkswagen Samochody Dostawcze, 37 Audi, 35 SEAT-a oraz 8 Porsche. Wszystkie autoryzowane warsztaty marek należących do Grupy Volkswagen są otwarte. Wprowadzono w nich środki, które pozwalają zapewnić wymagany stopień bezpieczeństwa. Wiele warsztatów oferuje klientom możliwość oddania i odbioru samochodu bez bezpośredniego kontaktu z pracownikami serwisu lub przy zachowaniu odpowiedniej odległości od nich. W trakcie pandemii marka Volkswagen Samochody Dostawcze, która od lat dostarcza samochody służbom dbającym o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków, należące do nich pojazdy obsługuje w pierwszej kolejności. „Wybrane autoryzowane warsztaty w pierwszej kolejności zajmują się ambulansami oraz pojazdami służb, które są szczególnie zaangażowane w walkę z koronawirusem, jak np. straż pożarna, policja, straż miejska, wojsko, straż graniczna czy Inspekcja Transportu Drogowego. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich, samochody te są wydawane po wcześniejszym zdezynfekowaniu” – powiedział Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze. W kwietniu wiele osób i firm wymienia opony w samochodach z zimowych na letnie. Warsztaty marek należących do Grupy Volkswagen są przygotowane do tej aktywności. Ministerstwo Zdrowia rozwiało wątpliwości, osobom, które używają samochodów do dojazdów do pracy i do zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb zezwala na wymianę opon.