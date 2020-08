Współpraca Uni-logistics z ABAX Poland zmieni transport kolejowy

Nowy Jedwabny Szlak jest drogą kolejową, która stanowi alternatywę dla transportu lotniczego i morskiego z Chin oraz do Chin. Z urządzeniami ABAX transport kolejowy może być w pełni monitorowany, a co za tym idzie dostawy mogą być dokładnie zaplanowane.

Jaki był główny cel testu?

Tworząc nasze produkty słuchamy klientów i odpowiadamy na potrzeby rynku. Zauważyliśmy wzrost trendu transportu kolejowego, dlatego wraz z naszym klientem postanowiliśmy przeprowadzić eksperyment. Naszym celem był monitoring ładunków przewożonych drogą kolejową z Polski do Chin i z powrotem. Wdrożyliśmy pilotażowy projekt, który zakończył się powodzeniem.

– Głównym celem było monitorowanie lokalizacji kontenerów przewożonych koleją do Chin. Testowanie, czy nasze jednostki będą w stanie zlokalizować ładunek na tak długiej trasie, gdzie transport kontenera zapewniał nasz klient, mówi Marcin Gorbacz Country Sales Director z ABAX Poland

W naszym eksperymencie podjęliśmy się monitorowania kontenerów w transporcie kolejowym z Polski do Chin. 41 dni – tyle trwał przewóz towarów w obie strony a nasze urządzenie EQ pozwalało na skuteczne lokalizowanie ładunków przez ponad 9 000 km w jedną stronę przez cały czas trwania transportu.

Sprecyzowany pomysł i odpowiednie rozwiązanie

Nasz kontrahent to Uni-logistics, operator logistyczny świadczący usługi na całym świecie. Firma, w której portfolio znajduje się między innymi transport towarów drogą kolejową. Przed podjęciem próby pierwszego transportu kolejowego do Chin nasz klient miał sprecyzowany pomysł działania i usprawnienia tego transportu. Firma chciała zapewnić swoim odbiorcom możliwość monitorowania przesyłek podczas całego transportu. Jakub Walczak Rail Freight Manager z Uni-logistics odpowiedział na kilka naszych pytań dotyczących testu.

W jaki sposób kontrolowaliście Państwo kontenery przed zastosowaniem urządzeń ABAX?

Przed zastosowaniem urządzeń lokalizacyjnych ABAX sprawdzaliśmy jedynie położenie pociągów za pomocą trackingów od operatorów kolejowych, które nie przedstawiają aktualnej lokalizacji, a jedynie położenie z poprzedniej doby.

Czy coś Państwa zaskoczyło podczas testu?

Byliśmy miło zaskoczeni z jaką dokładnością działają urządzenia podczas całej trasy przewozu między Polską a Chinami, lokalizator pokazywał dokładną lokalizację w Europie, ale przede wszystkim na terenie Rosji, Kazachstanu oraz Chin, dzięki czemu byliśmy w stanie śledzić kontener w czasie rzeczywistym i w każdym miejscu na trasie przewozu.

Czy urządzenie EQ sprawi, że monitorowanie będzie bardziej efektywne?

Zastosowanie nadajników GPS pozwoliło na śledzenie kontenerów w czasie rzeczywistym, dzięki temu byliśmy w stanie dokładnie określić, kiedy kontener dojedzie na terminal docelowy i zaplanować dalszą podróż i dostawy do klientów. To powoduje bardziej efektywne planowanie, a po stronie klienta, umożliwia planowanie dystrybucji.

W jaki sposób Państwa klienci mogą skorzystać z zastosowanego rozwiązania?

Nadajnik GPS pozwolił klientom Uni-logistics monitorować aktualną trasę oraz temperaturę w pobliżu otworu wentylacyjnego kontenera w czasie rzeczywistym, co za tym idzie nabrać większego przekonania do transportu kolejowego na Nowym Jedwabnym Szlaku. Każda ze stron mogła efektywniej zarządzać czasem i z większą dokładnością zaplanować poszczególne czynności. To pozwoliło uniknąć przestojów, a klientowi dawało większą pewność co do czasu dystrybucji towarów.

Ile udało się zaoszczędzić dzięki urządzeniom telematycznym ABAX?

Urządzenia GPS pozwoliły nam zaoszczędzić wiele czasu oraz wysiłku, dzięki dokładnym aktualizacjom byliśmy w stanie sprawdzić, gdzie znajduje się kontener, oszacować datę przyjazdu na terminal kolejowy w kraju docelowym oraz zaplanować dalszą logistykę. Należy nadmienić, iż nadajniki pozwoliły nam na większe bezpieczeństwo w transporcie, dzięki aktualizacjom i monitoringu całej trasy możemy stwierdzić, czy kontener jest na właściwych torach oraz we właściwym kierunku.

Rozwiązanie przyszłości

Urządzenia ABAX Equipment Control pozostawiają ślad z pozycją co 12 godzin niezależnie od sygnału GSM. W przypadku braku pozycji GSM dane będą przechowywane w urządzeniu i wysyłane, gdy sygnał GSM będzie ponownie dostępny, niezależnie od tego, w jakiej części świata.

Korzyści, jakie mogą zostać uzyskane po zastosowaniu jednostek ABAX EQ do monitorowania kontenerów:

Znajomość lokalizacji zasobów

Możliwość dokładnego planowania transportu

Wiedza o opóźnieniach

Optymalizacja pracy

Ładunki pod ścisłą kontrolą

Dostęp do precyzyjnych raportów

Dowiedz się więcej o ABAX Equipment Control TUTAJ.