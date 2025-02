Współpraca Scania Polska i Impact Clean Power Technology

List intencyjny zobowiązuje Scania Polska S.A. i Impact Clean Power Technology S.A. do współpracy nad opracowaniem specyfikacji technicznej mobilnego magazynu energii, który umożliwi pełne ładowanie baterii elektrycznych pojazdów Scania. Ponadto, strony uzgodnią techniczne aspekty połączenia magazynu z odpowiednimi stacjami ładowania, co pozwoli na ładowanie pojazdów z mocą nominalną wynoszącą 350 kW.

“Jestem przekonany, że to partnerstwo przyczyni się do rozwoju bardziej efektywnych i elastycznych rozwiązań dla transportu zeroemisyjnego w Polsce. To ważny moment dla całej branży – wspieramy transformację energetyczną i dążymy do bardziej zrównoważonej przyszłości transportu, co przełoży się na realne korzyści dla środowiska, gospodarki oraz użytkowników naszych rozwiązań” – powiedział Wojciech Rowiński, prezes i dyrektor generalny Scania Polska S.A.