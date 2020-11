Współpraca między IVECO i Arcese z jeszcze większą troską o środowisko, dzięki nowym samochodom ciężarowym IVECO S‑WAY napędzanym LNG

Najnowocześniejsza technologia, niższa emisja spalin i mniejszy hałas w efektywnym i zrównoważonym transporcie.

Turyn, 03 listopada 2020 r.

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, złożył oficjalną wizytę w nowej placówce Grupy Arcese w Basiano. Gospodarzem spotkania, zorganizowanego z okazji przekazania 20 nowych ciągników IVECO S-WAY Natural Power w wersji zasilanej skroplonym gazem ziemnym, był Matteo Arcese, prezes zarządu Grupy Arcese. Przy przekazaniu pojazdów obecni byli także dyrektor ds. transportu całopojazdowego Emanuele Arcese i dyrektor ds. technicznych Carlo La Corte z Grupy Arcese, a także Mihai Daderlat, dyrektor ds. rynku włoskiego w firmie IVECO.

Pojazdy wybrane przez Grupę Arcese zmieniają reguły gry w efektywnym transporcie wykorzystując łączność internetową, dzięki zaawansowanej technologii i dedykowanym usługom, a także bardzo konkurencyjnym całkowitym kosztom posiadania TCO). Ponadto wiodąca w branży technologia zasilania pojazdów gazem ziemnym opracowana przez IVECO sprawia, że są one wyjątkowo przyjazne dla środowiska.

Matteo Arcese, prezes zarządu Grupy Arcese, skomentował ostatnie zwiększenie parku pojazdów użytkowanych przez Grupę: „Zawsze zwracaliśmy szczególną uwagę na zrównoważony rozwój. Ograniczenie emisji w naszej działalności jest celem, który coraz częściej realizujemy wspólnie z naszymi klientami. Konsekwentne modernizowanie floty i inwestowanie w pojazdy napędzane alternatywnymi paliwami to tylko dwa przykłady działań, które podejmujemy w tym kierunku. Wybraliśmy IVECO, ponieważ uważamy, że samochody IVECO S‑WAY należą do najlepszych ciągników napędzanych LNG na rynku pod względem mocy, zasięgu i niezawodności, a tym samym idealnie odpowiadają naszym potrzebom jako firmy świadczącej usługi transportu ciężkich ładunków na dalekich trasach.”

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „Chcielibyśmy podziękować Grupie Arcese za to, że po raz kolejny okazała zaufanie marce IVECO. Podziwiamy dalekowzroczność tego przedsiębiorstwa, które przez lata pracowało na obecny wizerunek efektywnej i innowacyjnej grupy. Marka IVECO towarzyszyła Arcese przez dużą część tej drogi, budując relację opartą na wzajemnym zaufaniu i współpracy. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc uczestniczyć w zrównoważonej rozbudowie floty Arcese o najnowocześniejsze pojazdy, które łączą technologię, usługi i stanowią zrównoważone rozwiązanie przyjazne dla środowiska.”

Dostarczone ciągniki siodłowe są wyposażone w silniki Cursor 13 NP o mocy 460 KM, 12‑biegowe przekładnie Hi‑Tronix, system jazdy przewidującej na podstawie pozycjonowania GPS oraz dwa 440‑litrowe zbiorniki LNG po obu stronach pojazdu. Wspomniany system jazdy przewidującej oraz inne zaawansowane technologie przyczyniają się do obniżenia zużycia paliwa i emisji takich zanieczyszczeń jak NO2 (o 90%) czy cząstki stałe (o 95%). Samochody te idealnie realizują również założenia gospodarki o zamkniętym obiegu, gdyż są przystosowane do zasilania biometanem — paliwem wytwarzanym ze źródeł odnawialnych, którego spalanie przekłada się na emisję CO2 netto o 95% niższą w porównaniu z podobnymi pojazdami napędzanymi silnikami wysokoprężnymi. W trybie cichym emisja hałasu jest obniżona do 71 dB(A), co pozwala na nocne przemieszczanie się w strefie miejskiej. Imponujący zasięg — przy maksymalnej pojemności zbiorników 540 l sięgający 1600 km — umożliwia transport na dalekich trasach przez całą Europę. Ponadto IVECO S‑WAY zapewniają znakomite wrażenia z jazdy także dzięki technologii i wzornictwu, a zarówno IVECO, jak i Arcese tradycyjnie dbają o komfort pracy kierowców.

Ważnym elementem technologicznego wyposażenia pojazdów jest Connectivity Box, czyli terminal łączności z centrum informacji o pojazdach – IVECO Control Room, gdzie specjaliści przez cały czas monitorują stan pojazdu. Umożliwia to efektywne planowanie przeglądów i napraw oraz pomaga zapobiegać nieplanowanym przestojom. Ecofleet, ocena stylu jazdy (DSE) i system nadzoru koncentracji kierowcy (DAS) to rozwiązania przyczyniające się do dalszego obniżenia całkowitego kosztu posiadania.



Nowe IVECO S‑WAY NP są też pierwszym ciągnikami siodłowymi w nowych barwach Arcese. Zmiana stylizacji podkreśla tożsamość marki poprzez nawiązanie do jej historii i wartości, a jednocześnie sygnalizuje kierunek na przyszłość i zamiar promowania jeszcze większej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju w logistyce i transporcie.

Serwis pojazdów zapewnia dealer IVECO Officine Brennero, który obsługuje klientów w czterech placówkach i sieci warsztatów w prowincjach Trydent, Werona, Mantua, Pordenone, Udine, Triest i Gorycja.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com