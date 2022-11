Wspólny projekt marki Porsche i Fundacji Nowej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Porsche Timeless – marka chce inspirować kobiety

Porsche Centrum Poznań należące do grupy Porsche Inter Auto nawiązało współpracę z Fundacją Nową Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dzięki czemu może korzystać z zasobów i środowiska Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W ramach wspólnego projektu Porsche Timeless zorganizowano wyjątkowe warsztaty oraz inspirujące spotkanie dla nowoczesnych i pewnych swej wartości kobiet, które interesują się sztuką, modą oraz designem. Do współpracy zaproszono założycielki poznańskiej marki biżuterii BIZUU, założycieli kwiaciarni Kwiaty & Miut oraz projektantki związane z marką YES.

Marka Porsche od lat inspiruje, wprowadzając w życie nowe kategorie piękna. Porsche Timeless to kolejny projekt, dzięki któremu niemiecki brand łączy różne style, przełamuje stereotypy i tworzy nowe trendy. Celem najnowszej inicjatywy poznańskiego salonu marki oraz Fundacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest nie tylko inspirowanie kobiet, ale także pomoc w odkrywaniu nowych pasji i wyrażaniu siebie.

W ramach warsztatów kreatywnych uczestniczki mogły pod okiem wyjątkowych ekspertów, specjalizujących się w ciekawych dyscyplinach sztuki, spróbować swoich sił w trzech dziedzinach: projektowaniu ubioru, designie oraz grafice – sitodruku.

– Marka Porsche zrodziła się z kreatywności, pasji i marzenia Ferdynanda Porsche, który nie mogąc pozyskać idealnego dla siebie samochodu, postanowił go zbudować. Idea podążania za tymi wartościami jest nam wyjątkowo bliska, szczególnie wtedy, gdy połączona z dużą ilością kreatywności nabiera realnych kształtów. Ogromnie cieszy nas współpraca z tak wyjątkowym Partnerem jakim jest Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Projekt Timeless stanowi preludium dla kolejnych działań, które na przestrzeni przyszłego roku będziemy mieli okazję wspólnie tworzyć, kształtując bezprecedensowy projekt, który połączy młodą sztukę z wyjątkowym duchem marki Porsche – zapowiada Dominik Fijałkowski, dyrektor regionalny Porsche Centrum Poznań.

Zwieńczeniem programu było inspirujące spotkanie z Blanką Jordan i Zuzanną Wachowiak – założycielkami marki BIZUU, Łukaszem Marcinkowskim i Radkiem Berentem – założycielami kwiaciarni Kwiaty & Miut oraz Katarzyną Bukowską i Magdaleną Dąbrowską – projektantkami biżuterii, związanymi z marką YES. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania m.in. na temat źródła swojego natchnienia, pasji i wyzwań, z którymi spotkali się na przestrzeni lat w swojej pracy.

– Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Fundacją Nową Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Porsche Centrum Poznań mogliśmy zaprezentować potencjał środowiska artystycznego naszego Uniwersytetu. Była to dla pań, uczestniczących w spotkaniu, nie tylko znakomita okazja do odkrywania własnej kreatywności – poprzez udział w warsztatach twórczych, ale też możliwość ciekawego spotkania z założycielami marek, które słyną z twórczego podejścia do projektowania ubioru, dekoracji i biżuterii. Jednocześnie zaprezentowane zostały także najnowsze dzieła artystów z naszego środowiska – jestem przekonana, że te interesujące rzeźby i prace graficzne były źródłem kolejnych wrażeń – dodaje prof. dr hab. Bogumiła Jung – prezeska Fundacji Nowej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prorektorka ds. współpracy zewnętrznej UAP.

Marka Porsche od lat angażuje się w nietypowe projekty artystyczne. Jednym z ostatnich jest oryginalna instalacja autorstwa Chrisa Labrooya zatytułowana „Dream Big”, która jest częścią międzynarodowej wystawy „The Art of Dreams”, prowokującej odbiorców do pytań na temat spełniania swoich dziecięcych marzeń. Projekt Porsche Timeless zainicjowany przez Porsche Centrum Poznań doskonale wpisuje się w trend, którym podąża niemiecka marka.

Źródło: Porsche