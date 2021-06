Wielton zadowolony wynikami sprzedaży w maju

Comiesięczne dane publikowane przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego są swoistym barometrem dla nas. Prezentują kondycję branży transportowej, która obecnie jest bardzo dobra. To także cenne źródło informacji na temat obserwowanych trendów zakupowych. Po niezwykle trudnym 2020 roku z satysfakcją przyjmujemy znaczące wzrosty na rynku przyczep i naczep systematycznie odnotowywane w roku bieżącym. Cieszymy się, że firmy transportowe coraz odważniej patrzą w przyszłość, inwestując w nowy tabor. Oczywiście ożywienie branży przekłada się również na naszą działalność. W maju odnotowaliśmy znaczący wzrost sprzedaży, dzięki czemu Wielton stabilnie utrzymuje swoją pozycję w czołówce producentów przyczep i naczep w naszym kraju. Maj br. to kolejny miesiąc, w którym wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki. Odnotowaliśmy ponad trzykrotny wzrost liczby rejestracji nowych przyczep i naczep pow. 3,5t w stosunku do ubiegłego roku. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że aktualnie porównanie rok do roku nie jest całkowicie miarodajne. Z tego powodu ważny i budujący jest dla nas kolejny wskaźnik, czyli zestawienie poziomu rejestracji miesiąc do miesiąca, w którym porównując dane z kwietnia i maja odnotowaliśmy wzrost na poziomie 1,7%. Co więcej, analizując wyniki trzech, czołowych producentów, tylko Wielton wypracował wynik dodatni. Utrzymaliśmy także pozycję lidera w rejestracji wywrotek. Doceniamy naszą stabilną pozycję i zaufanie klientów oraz aktywnie działamy, aby sprostać, a nawet wyprzedzić oczekiwania naszych klientów, co, jak pokazują dane, przynosi dobre rezultaty.

Piotr Kuś