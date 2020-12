Wielton Międzynarodowym Czempionem w eksporcie

Tegoroczna nagroda dla Wieltonu to już trzecie wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie “Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, który docenia rodzime firmy skutecznie konkurujące na arenie międzynarodowej. Główną nagrodą, tytułem Międzynarodowego Czempiona w kategorii eksport, w konkurencji dużych przedsiębiorstw, Wielton został już odznaczony w 2017 roku. Z kolei w 2018 roku, w tej samej kategorii, spółka otrzymała wyróżnienie. Sukcesy Wieltonu w plebiscycie są przede wszystkim wynikiem dynamicznej ekspansji, na którą Grupa stawia od 2015 roku.

W ciągu ostatnich pięciu lat, Grupa Wielton nie tylko weszła do nowych krajów – na rynki Europy Centralnej i Wschodniej (rosyjski, ukraiński, białoruski i do krajów bałtyckich), ale także dokonała znaczących akwizycji na rynku Europy Zachodniej. W 2015 roku Wielton nabył francuską markę Fruehauf i włoską spółkę VIBERTI. W kolejnych latach do portfolio Grupy dołączył niemiecki producent pojazdów specjalistycznych Langendorf oraz trzeci największy producent naczep w Wielkiej Brytanii – Lawrence David. Wszystkie te działania sprawiły, że Grupa Wielton stała się trzecim pod względem wielkości sprzedaży producentem przyczep i naczep w Europie, jednocześnie wchodząc do grona Top 10 producentów tej branży na świecie.