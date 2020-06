Wiedeń testuje wodorowego Solarisa

Najnowszy produkt Solarisa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Od jego premiery w czerwcu ubiegłego roku Solaris otrzymał zamówienia na łącznie 57 pojazdów z Niderlandów, Niemiec oraz Włoch. Pierwsze pojazdy jeszcze w tym roku zostaną dostarczone do Bolzano, Kolonii oraz Wuppertal.

„Dzięki testom napędzanego wodorem autobusu Solaris Urbino 12 hydrogen firma Wiener Linien po raz kolejny udowodniła, że zmierza do jeszcze bardziej przyjaznej środowisku przyszłości transportu publicznego. Bardzo się cieszymy, że dzięki Solarisowi pozyskaliśmy do współpracy znanego w Europie eksperta branżowego. Wspólnie będziemy promować dalszy rozwój autobusów napędzanych wodorem, ponieważ wymagania stawiane pojazdom regularnie eksploatowanym w Wiedniu są ogromne”, mówi Günter Steinbauer, Prezes Zarządu Wiener Linien.

„Wiedeń jest pionierem elektromobilności w transporcie publicznym i jedną z pierwszych europejskich stolic, która wprowadziła do ruchu autobusy elektryczne. Wiener Linien nieustannie inwestują w bezemisyjne rozwiązania. Bardzo się zatem cieszę, że możemy dziś zaprezentować naszego Solarisa Urbino 12 hydrogen w Wiedniu”, mówi Petros Spinaris, Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

Wiele europejskich miast dąży do tego, aby ich komunikacja miejska była jak najbardziej przyjazna środowisku. Solaris wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom dodając do swojej oferty pojazdów nisko– i bezemisyjnych autobus zasilany wodorem. Jedynymi „produktami ubocznymi” eksploatacji Urbino 12 hydrogen są ciepło i para wodna, czyniąc pojazd jednym z najbardziej ekologicznych, dostępnych na rynku.

Zaawansowane technologicznie pojazdy Solaris Urbino 12 hydrogen wykorzystują zestaw ogniw paliwowych o mocy 70 kW. Wodór gromadzony jest w postaci gazowej w pięciu zbiornikach nowej generacji na dachu autobusu. Zestaw kompozytowych butli typu 4 (najnowszej generacji dostępnej na rynku) umieszczonych wzdłużnie nad pierwszą osią pojazdu ma łączną pojemność 1560 litrów.

Energia potrzebna do napędzania autobusu powstaje w ogniwie paliwowym, do którego dostarczany jest wodór zgromadzony w butlach na dachu pojazdu. Wodór jest przetwarzany w energię elektryczną, ta z kolei zasila bezpośrednio jednostkę napędową autobusu, którą stanowi oś z elektrycznymi silnikami. Oprócz tego autobus wyposażony jest w baterię typu Solaris High Power, która stanowi dodatkowy magazyn energii elektrycznej. Jedynymi produktami ubocznymi eksploatacji Solarisa Urbino 12 hydrogen są ciepło i para wodna. Pojazdy nie generują do środowiska absolutnie żadnych szkodliwych substancji.



Solaris jest obecny w Austrii od 2003 roku i dostarczył dotychczas blisko 400 autobusów do 40 miast. 53 z tych pojazdów kursuje na co dzień w Wiedniu i na jego przedmieściach, w tym na specjalnych liniach dowożących pasażerów na największe austriackie lotnisko.