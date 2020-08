Więcej dynamiki, więcej mocy, więcej przyjemności z jazdy: Audi S3 Sportback i Audi S3 Limousine

Ponad dwadzieścia lat temu, Audi po raz pierwszy pokazało model S3 i w ten sposób stworzyło nowy segment rynkowy – sportowych kompaktów klasy premium. Dziś cztery pierścienie prezentują nową generację Audi S3 Sportback i Audi S3 Limousine. Ich dwulitrowy motor 2.0 TFSI wytwarza 228 kW (310 KM) mocy i 400 Nm momentu obrotowego. Oba modele (S3 Sportback: średnie spalanie benzyny w l/100 km: 7,4; średnia emisja CO2 w g/km: 170 – 169; S3 Limousine: średnie spalanie benzyny w l/100 km: 7,3 – 7,2; średnia emisja CO2 w g/km: 166 – 165) od 0 do 100 km/h przyspieszają w 4,8 sekundy. Siedmiobiegowa, automatyczna skrzynia biegów S tronic, napęd na cztery koła quattro z inteligentnym sterowaniem i zawieszenie sportowe (opcjonalnie z kontrolą tłumienia), którym poszczycić się mogą tylko modele typu S, przekazują moc silnika bezpośrednio na drogę. Technologicznego charakteru nowych modeli S3 dopełnia cała gama najwyższej klasy rozwiązań, wśród których znaleźć można m.in. nową koncepcję obsługi, systemy infotainment i systemy wsparcia kierowcy.

Charakterystyczny design i sygnatura świateł

Nowe modele S3 już na pierwszy rzut oka ukazują swój dynamiczny charakter. Przód pojazdów zdominowany jest przez osłonę chłodnicy Singleframe z dużym grillem, którego oczka mają kształt rombów, i przez imponujące wloty powietrza. Obudowy lusterek zewnętrznych mają barwę matowego aluminium. Mocna linia ramion nadwozia rozciąga się przez całą długość auta – od reflektorów do świateł tylnych. Powierzchnie poniżej linii ramion są wklęsłe – to nowy element stylistyczny Audi podkreślający kształt nadkoli. Nowe S3 Sportback i S3 Limousine mogą być na życzenie klienta wyposażone w reflektory matrycowe Matrix LED. Ich cyfrowe światła do jazdy w dzień składają się z matrycy pikselowej zbudowanej z piętnastu segmentów LED, z których dziesięć tworzy dwie pionowe linie. Duży dyfuzor i cztery rury wydechowe w tyle pojazdu podkreślają jego sportowy wygląd.



Mocny napęd

Oba nowe modele S3 wyposażane są w silnik 2.0 TFSI o mocy 228 kW (310 KM) i 400 Nm momentu obrotowego (S3 Sportback: średnie spalanie benzyny w l/100 km: 7,4; średnia emisja CO2 w g/km: 170 – 169; S3 Limousine: średnie spalanie benzyny w l/100 km: 7,3 – 7,2; średnia emisja CO2 w g/km: 166 – 165). Zaawansowane rozwiązanie techniczne – system zmiennych faz rozrządu Audi valvelift system (AVS) – zmienia skok zaworów w zależności od stopnia obciążenia jednostki napędowej, przez co komory spalania są lepiej napełniane, a zarządzanie temperaturą pomaga osiągnąć wysoką wydajność. Audi S3 zarówno w wersji Sportback, jak i w wersji Limousine, od 0 do 100 km/h rozpędza się w 4,8 sekundy, a jego prędkość ograniczona jest elektronicznie do 250 km/h. By uzyskać bardziej rasowy dźwięk mocnego, czterocylindrowego, turbodoładowanego silnika, kierowca może posłużyć się seryjnie montowanym systemem Audi drive select.



Błyskawicznie zmieniająca biegi, siedmiobiegowa, automatyczna skrzynia S tronic z funkcją wolnego biegu oraz napęd na cztery koła quattro, przekazują moment obrotowy bezpośrednio na drogę. Hydrauliczne sprzęgło wielopłytkowe umieszczone przed osią tylną pracuje bardzo elastycznie i w razie potrzeby rozdziela moment pomiędzy przednią a tylną osią, łącząc dynamiczne osiągi ze stabilnością i wydajność z przyjemnością z jazdy. Jego funkcjonowanie jest zarządzane przez modułowy system dynamicznego sterowania jazdą – nowy system, który ściśle łączy napęd quattro z elektronicznym systemem stabilizacji jazdy (ESC) i z regulowanymi amortyzatorami, które są dostępne opcjonalnie.



Dynamiczne zawieszenie

Po cztery wahacze na każde z kół tylnej osi i progresywny układ kierowniczy sprawiają, że standardowe zawieszenie zapewnia wszystko, co jest potrzebne do przyjemnej jazdy. Dzięki niemu, całe nadwozie jest obniżone o 15 milimetrów. Na życzenie, Audi oferuje również zawieszenie S sport z regulacją amortyzatorów. W tym przypadku zawory sterują przepływem oleju w amortyzatorach tak, by w ciągu kilku tysięcznych sekundy dostosować swą pracę do życzeń kierowcy i do aktualnej sytuacji na drodze.



Wachlarz możliwości regulacji, od komfortu aż do sportowej dynamiki, jest jeszcze większy niż w przypadku poprzedniego modelu. Nowe elektryczne wspomaganie hamowania zapewnia silne i spontaniczne hamowanie. Wszystkie cztery tarcze hamulcowe są wentylowane od wewnątrz. Zaciski hamulcowe dostępne są standardowo w kolorze czarnym, a opcjonalnie w kolorze czerwonym. Modele S3 standardowo dostarczane są z 18-calowymi kołami, a felgi 19-calowe dostępne są opcjonalnie.



Koncepcja przestrzeni

W porównaniu ze swoimi poprzednikami, nowe modele S3 urosły. Sportback jest teraz o trzy, a Limousine o cztery centymetry dłuższe. Oba są też o trzy centymetry szersze.



Zatem wersja pięciodrzwiowa ma teraz 4,34 m długości, a czterodrzwiowa 4,50 m. Pomijając drobne różnice, obie wersje nadwoziowe są identyczne pod względem szerokości (1,82 m), wysokości (1,43 m) i rozstawu osi (2,64 m). Wnętrze oferuje sporo miejsca, zwłaszcza na szerokość. Bagażnik wariantu S3 Sportback ma – w zależności od ustawień tylnego siedzenia – od 325 do 1145 litrów pojemności, natomiast bagażnik S3 Limousine ma 370 litrów.



Sportowe wnętrze

Sportowa stylistyka nowych modeli S3, kontynuowana jest również w ich wnętrzu – z nową, kompaktową dźwignią zmiany biegów skrzyni S tronic oraz z dekoracyjnymi, aluminiowymi lub karbonowymi panelami ozdobnymi, których design przywodzi na myśl kształty reflektorów. Kokpit jest skoncentrowany na kierowcy. Charakterystyczne otwory wentylacyjne tworzą jedną całość z daszkiem nad zegarami, podkreślając sportowy charakter obu modeli. Standardowo oferowany jest 10,25-calowy wyświetlacz cyfrowy. Alternatywnie można wybrać Audi virtual cockpit i jego wersję “plus”. Obie wersje mają przekątną 12,3 cala, przy czym ta druga oferuje również trzy różne wyglądy ekranu. Opcjonalny pakiet oświetlenia nastrojowego plus zapewnia ukierunkowane efekty świetlne. Sportowe fotele zostały na nowo zaprojektowane, a ich standardowa tapicerka jest standardowo w dużej mierze wykonana z przetworzonych butelek PET i akcentowana stylowymi, kontrastowymi szwami.



Pośrodku deski rozdzielczej znajduje się 10,1-calowy wyświetlacz dotykowy wbudowany w duży, czarny panel stylistyczny. Wyświetlacz rozpoznaje ręcznie wprowadzane litery i zapewnia akustyczną informację zwrotną. Dodatkowo, system infotainment jest standardowo sterowany głosowo, ż użyciem mowy potocznej. Audi dostarcza również opcjonalnie wyświetlacz danych na szybie head-up display.



Nowa generacja systemów infotaimnment

System obsługi MMI w nowych modelach S3 opiera się na platformie infotainment trzeciej generacji MIB 3. Jej moc obliczeniowa jest dziesięć razy większa niż moc poprzedniej wersji. Wszystkie zadania związane z connectivity odbywają się z prędkością przesyłu danych LTE Advanced. Platforma posiada też zintegrowany hotspot Wi-Fi. Prowadzenie po trasie jest elastyczne i precyzyjne. Nawigacja oferuje prognozy dotyczące rozwoju sytuacji na drogach, zdjęcia satelitarne w wysokiej rozdzielczości z Google Earth oraz informacje o ruchu drogowym. Indywidualne ustawienia, takie jak często wybierane cele podróży lub preferencje dotyczące klimatyzacji, można zapisać w maksymalnie sześciu profilach użytkowników.



Usługi online Audi connect zawierają pakiet car-to-X, pomagający w wyszukiwaniu odpowiednich miejsc parkingowych przy ulicy oraz w utrzymaniu się kierowcy w tzw. zielonej fali – komunikując się przy tym z systemem sygnalizacji świetlnej w takich niemieckich miastach jak Düsseldorf czy Ingolstadt. Połączenie nowego Audi S3 ze smartfonem użytkownika jest możliwe z wykorzystaniem aplikacji myAudi, a także za pośrednictwem Apple CarPlay, Android Auto i Audi phone box. Ten ostatni łączy również smartfona z anteną samochodową i pozwala na indukcyjne ładowanie urządzenia mobilnego.



Innym udogodnieniem jest Audi connect key pozwalający uwierzytelnionemu użytkownikowi na zamykanie i otwieranie samochodu oraz na jego uruchamianie za pomocą smartfona z systemem Android. Fani najwyższej klasy brzmień muzycznych wybrać mogą sprzęt grający Bang & Olufsen sound system z możliwością emisji trójwymiarowych dźwięków.



Pomocne systemy wspomagania kierowcy

Systemy wspomagania kierowcy w nowych modelach S3 wyraźnie pokazują techniczne zaawansowanie marki Audi. Audi pre sense front, asystent utrzymania na pasie ruchu czy asystent skrętu, wszystkie mają potencjał zapobiegania wypadkom i są na wyposażeniu standardowym obu wersji modelowych. Inne systemy, takie jak ostrzeżenie przed zmianą pasa, ostrzeżenie przed wysiadaniem, a także ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu i asystent parkowania, są dostępne opcjonalnie. Adaptacyjny tempomat wspomaga kierowcę. Ustala prędkość i odległość od pojazdu przed nami i wspomaga w utrzymaniu się na pasie ruchu, delikatnie interweniując w pracę układu kierowniczego. Do oszczędnego stylu jazdy przyczynia się asystent wydajności.



Otwarcie zbierania zamówień na nowe modele S3 na rynku polskim i uruchomienie polskiej wersji konfiguratora modelowego nastąpi już w najbliższy czwartek, 13 sierpnia. Pierwsze egzemplarze dotrą do salonów dealerskich na początku października. Rynkowej premierze modeli towarzyszy edycja limitowana „edition one” w specjalnie dobranych kolorach nadwozia: żółtym Python Yellow (Sportback) lub czerwonym Tango Red (Limousine) z czarnymi akcentami, z 19-calowymi felgami i z fotelami sportowymi.



*Wszystkie dane techniczne przedstawione w tekście, odnoszą się do rynku niemieckiego



Źródło: AUDI