We Wrześni ruszyła seryjna produkcja elektrycznego Volkswagena e-Craftera

Poznań, Września, 21 lipca 2020 r. Zbudowana kosztem ponad 4 miliardów złotych fabryka Volkswagena we Wrześni rozpoczęła seryjną produkcję elektrycznego Craftera. Po blisko dwóch latach współpracy z zakładem w Hanowerze, wrzesiński zakład przejmuje kompletną produkcję e-Craftera.

Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań: „Zakład we Wrześni jest jedną z najnowocześniejszych fabryk motoryzacyjnych na świecie. Od 2016 roku, czyli od uruchomienia tego zakładu, konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje i poszerzamy portfolio produkowanych tutaj samochodów. Zarówno sam zakład we Wrześni, jak i uruchomienie produkcji każdego kolejnego wariantu Craftera, są ważnymi kamieniami milowymi dla Volkswagen Poznań i marki Volkswagen Samochody Dostawcze.”

O korzyściach płynących z ulokowania produkcji elektrycznego Craftera we Wrześni, mówi także przewodniczący OM NSZZ Solidarność Piotr Olbryś: „Jako przedstawiciele pracowników jesteśmy niezwykle dumni. Produkcja e-Craftera w fabryce we Wrześni jest niewątpliwym sukcesem całej załogi Volkswagen Poznań. Wcześniej produkcja tego modelu była realizowana we współpracy z zakładem w Hanowerze, a dzisiaj przejmujemy pełną odpowiedzialność za ten projekt. Niesie to ze sobą zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia oraz stabilność na przyszłość. Dodatkowo cieszy nas, że nasza załoga pozyska know-how, a także po raz kolejny podniesie swoje kompetencje, m.in. poprzez dodatkowe szkolenia związane z tym projektem.”

Decyzję o produkcji elektrycznego Craftera we Wrześni komentuje także nowa dyrektor tego zakładu, Stefanie Hegels: „Z perspektywy naszej fabryki, decyzja ta jest niewątpliwym sukcesem i mobilizuje do dalszej pracy. Posiadamy niezbędną wiedzę i technologię, by budować więcej aut elektrycznych. Dodatkowo cieszy nas fakt, że prognozy na ten rok wyglądają obiecująco, a udział samochodów elektrycznych w naszej produkcji wzrośnie do 2000 samochodów rocznie.”

e-Crafter doskonałe rozwiązanie w warunkach logistyki miejskiej

Elektryczność w dziedzinie motoryzacji staje się kluczem do przyszłości. Volkswagen Samochody Dostawcze intensywnie rozwija tę technologię dostarczając na rynek w pełni elektryczne samochody dostawcze, takie jak e-Crafter, które doskonale sprawdzają się w warunkach logistyki miejskiej. Jego zasięg, pojemność baterii, czy walory środowiskowe, predestynują to auto do pracy w mieście, do tzw. dostaw ostatniej mili w obrębie miejskich organizmów. Jest to samochód bezemisyjny, nie zanieczyszcza powietrza spalinami, a jego elektryczny napęd nie emituje hałasu typowego dla samochodów spalinowych. Ma to bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców, ale również podwyższa komfort pracy kierowców. Co ważne, Volkswagen e-Crafter w centrum dużego miasta korzystać może ze wszystkich udogodnień tworzonych przez samorządy dla samochodów elektrycznych. Może np. bez przeszkód przemieszczać się tzw. buspasami, omijając w ten sposób uliczne korki. Kierowca może być wtedy pewien, że dowiezie zamówione towary czy przesyłki na miejsce bez opóźnień. Może także parkować za darmo w miejskich strefach płatnego parkowania. „Inwestujemy nie tylko w samochody i infrastrukturę ładowania, ale także w biznes naszych klientów, oferując im audyt sieci energetycznych czy pakiet rozwiązań finansowych umożliwiających zakup lub użytkowanie elektrycznego samochodu dostawczego” – dodaje Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze.

Zakład Volkswagena we Wrześni zasilany jest w 100 %zieloną energią elektryczną

Volkswagen Poznań jest częścią koncernu Volkswagen i konsekwentnie realizuje ambitne cele na rzecz środowiska w strategii goTOzero. Do 2050 roku Volkswagen Poznań zamierza stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Zakład we Wrześni, podobnie jak pozostałe fabryki należące do spółki Volkswagen Poznań, od 2019 roku zasilany jest energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Dzięki tej decyzji generowane emisje CO₂ zostały zredukowane o blisko 80%. Energia elektryczna niezbędna do produkcji samochodów wytwarzana jest w elektrowniach wodnych i wiatrowych znajdujących się na terenie Polski, co potwierdzają posiadane certyfikaty Urzędu Regulacji Energetyki.

Dodatkowe szkolenia dla załogi

Produkcja samochodów elektrycznych wymaga posiadania niezbędnych kompetencji fachowych oraz wymaganych polskim prawem uprawnień elektrycznych do pracy na obwodach elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

W ciągu minionych trzech lat spółka zrealizowała ponad 2000 szkoleń przygotowujących załogę do pracy i obsługi pojazdów elektrycznych o łącznej wartości blisko 400 000 pln.

Ścieżka kwalifikacji personelu obejmuje cztery etapy rozwoju kompetencji: uwrażliwienie z zakresu bhp i zasad bezpieczeństwa, podstawowe szkolenie dla elektryków, specjalistyczne szkolenie dla elektryków oraz specjalistyczne szkolenie dla elektryków wykwalifikowanych.

Szkolenia dla pracowników produkcyjnych realizowane są w Centrum Szkoleniowym Volkswagen Poznań w Swarzędzu, gdzie pod okiem wykwalifikowanych trenerów i przy wykorzystaniu zestawów testowych oraz aut elektrycznych pracownicy zdobywają podstawową wiedzę na temat obsługi i pracy z pojazdami elektrycznymi.



