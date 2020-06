Ważne decyzje w sprawie globalnej współpracy Forda i Volkswagena

Wolfsburg/Poznań, 1. czerwca 2020 – Zapadły ważne decyzje dotyczące globalnej współpracy Forda i Volkswagena: Rada Nadzorcza koncernu Volkswagen AG dała zielone światło dla kolejnych projektów w ramach nawiązanej w ubiegłym roku współpracy z Ford Motor Company. Wkrótce obydwie strony podpiszą odpowiednie umowy – w pierwszym etapie plany przewidują realizację projektów z zakresu elektryfikacji pojazdów oraz w dziedzinie lekkich samochodów dostawczych. W ramach globalnej współpracy Forda i Volkswagena nie przewidziano związków kapitałowych pomiędzy obydwiema firmami; kooperacja ma każdego roku przynosić duże oszczędności. Porozumienie będzie dotyczyć następujących przedsięwzięć: modułowa platforma MEB Volkswagena służąca do konstrukcji samochodów elektrycznych zostanie wykorzystana przez Forda do produkcji auta z napędem elektrycznym przeznaczonego do sprzedaży w Europie.

Ford opracuje pick-upa średniej wielkości, który zostanie zaadaptowany przez markę Volkswagen Samochody Dostawcze do sprzedaży na wybranych rynkach.

W wypadku dwóch innych projektów dotyczących opracowania nowych modeli Volkswagen Samochody Dostawcze będzie odpowiedzialny za rozwój miejskiego samochodu dostawczego, Ford natomiast za opracowanie auta dostawczego przeznaczonego do transportu ładunków o masie jednej tony. Planuje się podjęcie kolejnych wspólnych projektów, a także inwestycje w firmę Argo AI specjalizującą się w opracowywaniu platform oprogramowania na potrzeby jazdy autonomicznej. Dzięki współpracy obydwa przedsiębiorstwa spodziewają się szybciej wprowadzać na rynek nowe technologie i innowacje oraz efektywniej wykorzystywać możliwości swoich fabryk.





