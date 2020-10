Waymo i Daimler wprowadzą na drogi autonomiczne ciężarówki

Waymo nawiązało globalne strategiczne partnerstwo z Daimler Trucks, aby umożliwić w pełni autonomiczną jazdę pojazdów Freightliner Cascadia wyposażonych w system automatyzacji jazdy firmy Waymo.

– Te w pełni autonomiczne ciężarówki, wyposażone w Waymo Driver, będą w nadchodzących latach dostępne dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, a w najbliższej przyszłości zajmiemy się ekspansją na inne regiony i marki – poinformowało – poinformowało Waymo

Ciągniki siodłowe Cascadia, produkowane przez należącą do Daimlera firmę Freightliner, mają być wyposażone w systemy Waymo zapewniające poziom 4. automatyzacji jazdy według klasyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacyjnych (Society of Automotive Engineers – SAE). Jest to poziom, przy którym system jest w stanie automatycznie zareagować we wszystkich sytuacjach w określonych warunkach, czyli w praktyce kierowca ma przejmować prowadzenie auta jedynie w trudniejszych sytuacjach.

Źródło: www.evertq.pl