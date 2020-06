Warszawa odbiera kolejne autobusy z kontraktu stulecia

Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa informują, że sukcesywnie trwają dostawy aż 130 elektrycznych przegubowców. Najnowsze nabytki można je spotkać na linii 503.

MZA ma już 29 modeli ze 130 zamówionych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 electric.

Tym samym w Warszawie kursuje już 60 elektrobusów, w tym:

30 pojazdów klasy MAXI (20 szt. marki Solaris i 10 szt. marki Ursus) na liniach 222 i 178.

30 pojazdów klasy MEGA marki Solaris, w tym jeden pojazd wypożyczony z Solarisa.

Docelowo elektrycznymi pojazdami mają być obsługiwane wszystkie linie kursujące Traktem Królewskim.

Dostawy realizowane są zgodnie z harmonogramem, a nawet można powiedzieć nieco go wyprzedzają. Do tej pory dostarczyliśmy do klienta 29 autobusów. Przekazanie kolejnych 11 planowanych jest jeszcze w ty tygodniu, czyli łącznie do końca czerwca będzie ich w MZA 40. Z kolei w lipcu planujemy dostawę partii 20 sztuk – poinformował nas Mateusz Figaszewski, Pełnomocnik Zarządu Solarisa ds.Rozwoju Elektromobilności i PR.

Zdaniem MZA, po zakończeniu dostaw o wartości blisko 400 milionów złotych Warszawa (z 160 pojazdami) będzie na 3. miejscu wśród europejskich miast pod względem liczby elektryków. Tuż za Londynem i Moskwą.

Równolegle trwa także realizacja kontraktów na nowe stacje ładowania przez firmę Ekoenergetyka Polska. Ponad 60 w zajezdniach oraz ponad 20 na pętlach autobusowych. W czerwcu w zajezdniach Stalowa oraz Ostrobramska zainstalowano też pantografowe stacje ładowania o mocy 400 kW każda.

Źródło: www.infobus.pl