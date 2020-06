Volvo Polska w TOP 3 najlepszych pracodawców w Polsce

Firma Volvo Polska uplasowała się na trzecim miejscu wśród najbardziej atrakcyjnych pracodawców wskazanych w raporcie Randstad Employer Brand Research 2020. To już kolejny rok, gdy Volvo Polska jest klasyfikowane na najwyższych miejscach w badaniu pracodawców Randstad.

Uczestniczący w badaniu pracownicy wyłonili 10 najatrakcyjniejszych pracodawców oraz 10 najbardziej atrakcyjnych sektorów do pracy na polskim rynku.

Najbardziej atrakcyjni pracodawcy są utożsamiani z takimi czynnikami pracy, jak korzystanie z najnowszych technologii, dobra sytuacja finansowa i reputacja firmy, atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Podobnie jak Volvo Polska, również cała branża motoryzacyjna uplasowała się w pierwszej trójce, obok branży usług dla biznesu i AGD. Wśród czynników wpływających na wysoką ocenę sektora motoryzacyjnego znalazły się wykorzystanie najnowszych technologii, dobra sytuacja finansowa firm oraz stabilność zatrudnienia.

Według raportu Randstad Employer Brand Research czynnikiem, który najczęściej przyciągał pracowników na początku 2020 r. było atrakcyjne wynagrodzenie i benefity. Obecnie eksperci wskazują na rosnące znaczenie stabilności zatrudnienia oraz dobrej sytuacji finansowej firmy.

„Volvo Polska cieszy się dobrą reputacją nowoczesnej i stabilnej firmy, działającej w oparciu o najnowsze technologie i utrzymującej od lat wysoką pozycję atrakcyjnego pracodawcy. Jesteśmy dumni, że nasza silna pozycja na rynku pracy została po raz kolejny potwierdzona niezależnym badaniem. W imieniu Zarządu Volvo Polska chcę podziękować wszystkim pracownikom – to przecież oni wraz z pracodawcą uczestniczą w tworzeniu atrakcyjnych warunków pracy i niepowtarzalnej kultury organizacyjnej, wyróżniającej nas spośród setek pracodawców i stwarzającej szanse rozwoju zawodowego wielu tysiącom osób” – powiedziała Bożena Michońska – Wiceprezes ds. Personalnych i Centrum Ekspertyz Volvo Polska.

Randstad Employer Brand to reprezentatywne badanie marki pracodawcy, opierające się na opiniach ogółu populacji. Pierwsze badanie przeprowadzono w 2000 roku w Belgii. Dziś obecne jest już w 32 krajach, bierze w nim udział ponad 200 tys. respondentów. W Polsce badanie obejmuje 150 największych pracodawców oraz ponad 10 tys. respondentów.

