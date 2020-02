Volvo Buses wprowadza nowy, piętrowy autokar do przewozów ekspresowych

Volvo Buses poszerza gamę autokarów turystycznych i długodystansowych, wprowadzając na rynek całkowicie nowy, piętrowy autokar Volvo 9700 DD. To kolejny krok w rozwoju autokarów długodystansowych Volvo 9700 i Volvo 9900. Został zaprojektowany tak, aby sprostać wysokim wymaganiom klientów w zakresie większej pojemności przestrzeni pasażerskiej, elastyczności, komfortu i bezpieczeństwa.

„Dzięki Volvo 9700 DD możemy zaoferować naszym klientom pełną gamę autobusów turystycznych i ekspresowych, wyposażonych w zaawansowane funkcje. Segment autokarów ekspresowych rozwija się bardzo szybko – Volvo 9700 DD jest dla wielu operatorów długo oczekiwanym modelem, który zwiększa możliwości i jest bardziej wydajny” – mówi Niklas Orre, Wiceprezes, Dział Sprzedaży Autokarów, Volvo Buses.

Nowy autokar Volvo oferuje zaawansowane funkcje łączności – pojazd może być monitorowany w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można na bieżąco zobaczyć w jaki sposób jest kierowany, a także odpowiednio zaplanować czynności serwisowe. Zastosowana w pojeździe funkcja zarządzania strefami (Volvo Zone Management – wykorzystywanie komputera do regulowania prędkości pojazdu w newralgicznych obszarach) – zwiększa bezpieczeństwo i obniża zużycie paliwa.

Mogący pomieścić 96 pasażerów Volvo 9700 DD został tak zaprojektowany, aby zapewnić pasażerom możliwie najlepszy komfort zarówno podczas krótkich jak i długich podróży. Autokar wyposażony jest w zaprojektowane przez Volvo ergonomiczne fotele i system kontroli klimatyzacji z oddzielnymi strefami dla pasażerów i kierowcy. Do wyboru jest szeroka gama systemów nagłośnienia, multimediów i systemów informacji pasażerskiej. Drzwi, przejście środkowe, schody oraz wysokość sufitu zarówno na górnym jak i dolnym poziomie zostały wymierzone tak, aby ułatwić pasażerom szybkie wsiadanie i wysiadanie.

Kabina kierowcy jest przestronna i podwyższona, aby zapewnić optymalną widoczność. Volvo 9700 DD wyposażony jest także w kilka aktywnych systemów poprawiających bezpieczeństwo, takich jak elektronicznie sterowane hamulce, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy oraz system przeciwpoślizgowy. Kierowca korzysta również z systemu wspomagającego jego czujność (Driver Alert Support), systemu monitorowania pasa ruchu (Lane Keeping Assistance) i ostrzegania przed kolizją z funkcją hamowania awaryjnego (Collision Warning with Emergency Braking).

„Dopracowaliśmy też właściwości jezdne. Połączenie udoskonalonego zawieszenia i tłumienia z ultra-lekkim nadwoziem sprawia, że nasz nowy autokar porusza się stabilnie i bezpiecznie, jest też paliwooszczędny”, wyjaśnia Niklas Orre.

Volvo 9700 DD – dane techniczne

Wysokość: 4,25 m.

Długość: do 14,8 m.

Liczba pasażerów: do 96.

Pojemność bagażnika: do 7,5 m 3 .

. Układ napędowy: Volvo DK11 o mocy 460 KM, skrzynia biegów I-Shift. Podwozie: Volvo B11R/LE, 6×2.

Nadwozie: Carrus Delta Oy.

Toaleta i aneks kuchenny dostępne jako opcja.

Volvo Polska

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Polska fabryka Volvo

Wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

W 2010 roku w polskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid (dostępną również w wersji przegubowej), elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric. W Europie zelektryfikowane autobusy Volvo stanowią część transportu zbiorowego w wielu miastach, między innymi w Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Luksemburgu, Austrii, Holandii i innych. W Polsce zelektryfikowane autobusy Volvo jeżdżą m.in. w Inowrocławiu, Krakowie, Sosnowcu, Białymstoku, Koszalinie, Grudziądzu, Jeleniej Górze, Tarnowskich Górach, Lesznie, Krośnie i Ełku.

Więcej informacji: www.volvobuses.com, www.volvobuses.pl