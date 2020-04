Volkswagen zacznie stopniowo wznawiać produkcję

Zakłady marki Volkswagen Samochody Osobowe będą wznawiać produkcję sukcesywnie. W pierwszej kolejności, w tygodniu po 20 kwietnia, produkcja zostanie wznowiona w fabrykach w Zwickau i w Bratysławie. Pozostałe zakłady w Niemczech oraz w Portugalii, Hiszpanii, Rosji i USA wznowią produkcję w tygodniu po 27 kwietnia. Następnie, w ciągu maja, produkcja będzie sukcesywnie wznawiana w fabrykach w Republice Południowej Afryki, Argentynie, Brazylii i w Meksyku. Ralf Brandstätter, Dyrektor Operacyjny marki Volkswagen, powiedział: „Wraz z decyzjami rządów federalnych i stanowych w Niemczech oraz znoszeniem ograniczeń w innych krajach europejskich, tworzą się warunki do stopniowego wznowienia produkcji. W ciągu ostatnich trzech tygodni Volkswagen intensywnie przygotowywał się do tych kroków. Oprócz opracowania kompleksowego katalogu środków ochrony zdrowia pracowników, przyspieszyliśmy także przywrócenie łańcucha dostaw”. Skrócony czas pracy w zakładach Volkswagena w Niemczech zostanie utrzymany. Wraz ze wznowieniem produkcji liczba pracowników, której będzie on dotyczył zostanie sukcesywnie zmniejszona.

Produkcja zostanie wznowiona odpowiednio do stwierdzeniu dostępności części oraz zgodnie z wymogami rządowymi w Niemczech i w Europie. Ważnym czynnikiem będzie również wzrost popytu, który wprost przekłada się na potrzebę wzrostu wydajności fabryk. Niezależnie od tych czynników, priorytetem zawsze będzie przestrzeganie surowych środków ochrony zdrowia pracowników.

Andreas Tostmann, Członek Zarządu marki Volkswagen odpowiedzialny za Produkcję i Logistykę, powiedział: „Produkcję i logistykę wznawiamy w dobrze zorganizowany sposób. Zdrowie pracowników ma najwyższy priorytet. Dzięki planowi, który zawiera 100 punktów zapewniamy pracownikom bezpieczne miejsca pracy i maksymalną możliwą ochronę zdrowia. Mamy pełną świadomość odpowiedzialności. Nasze samochody ponownie będą opuszczać fabryki oraz dotrą do dealerów i klientów”.

Bernd Osterloh, Przewodniczący Rady Zakładowej, powiedział: „Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji. Wiem, że nasi koledzy są ogromnie zmotywowani do ponownego podjęcia pracy. Produkcja jest wznawiana po każdej przerwie wakacyjnej, więc mamy duże doświadczenie jak dobrze poradzić sobie z tym procesem. W związku z pandemią musimy jedynie dostosować nasze procedury. Jedyną różnicą jest nowy program ochrony zdrowia. Zawiera on blisko 100 punktów na temat tego, jak w zakładach Volkswagena będziemy dbać o to, aby ograniczyć ryzyko infekcji. To będzie nowy standard w tej branży. Jesteśmy jednak realistami – na początku, w związku z nowymi procedurami, pojawią się pytania i wątpliwości ze strony pracowników. Nigdy wcześniej nie konstruowaliśmy, nie produkowaliśmy i nie sprzedawaliśmy samochodów w takich warunkach. Jestem przekonany, że zanim produkcja zostanie wznowiona, menedżerowie będą pewni, że pracownicy dokładnie znają nowe procedury. Udzielenie im odpowiedzi na pytania związane z nowymi procedurami jest teraz ważniejsze niż codzienne dane dotyczące wielkości produkcji”.

Volkswagen Group Components już od 6 kwietnia stopniowo wznawia produkcję w zakładach w Brunszwiku i w Kassel. Następnie, od 14 kwietnia, ruszyły fabryki w Salzgitter, Chemnitz i Hanowerze, a także zakłady w Polsce, w tym odlewnia Volkswagen Poznań, aby zabezpieczyć dostawy części niezbędnych do produkcji samochodów w Chinach. Thomas Schmall, Dyrektor Operacyjny Volkswagen Group Components, powiedział: „Wznowienie produkcji było ważne ze względu na zabezpieczenia dostaw do pozaeuropejskich zakładów. Teraz trzeba zrestartować całą sieć fabryk, podejmując jednocześnie kompleksowe środki ochronne, aby zaopatrzyć w podzespoły fabryki samochodów różnych marek koncernu. Wysokie wymagania, które dotyczą ochrony zdrowia pracowników są stosowane we wszystkich naszych zakładach”.

Przy wznawianiu produkcji marka może również skorzystać z doświadczenia zdobytego podczas zwiększania produkcji w zakładach w Chinach, w których z powodzeniem wdrożono dużą liczbę środków ochrony zdrowia. 32 z 33 chińskich fabryk już wznowiło produkcję. Wśród pracowników, którzy są w nich zatrudnieni nie odnotowano przypadków zakażenia koronawirusem. Volkswagen nadal ściśle monitoruje sytuację na świecie, która powstała w wyniku pandemii koronawirusa. Dalsze działania, które będą podejmowane zostaną w dużej mierze oparte zarówno na dialogu i procedurach obowiązujących w Grupie Volkswagen, jak i na zaleceniach Instytutu Roberta Kocha.

Źródło: Volkswagen