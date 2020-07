Volkswagen Tiguan – najlepiej sprzedający się SUV w Europie zaprezentowany w nowej odsłonie

Volkswagen Tiguan – najpopularniejszy SUV w Europie i jeden z najlepiej sprzedających się SUV-ów na świecie – został zaprezentowany w nowej odsłonie. Do tej pory wyprodukowano ponad sześć milionów egzemplarzy tego modelu. W 2019 roku dostarczono klientom około 911.000 sztuk Tiguana, co ponownie zapewniło mu status nie tylko najpopularniejszego modelu marki, ale również całej Grupy Volkswagen. Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer i desygnowany na stanowisko CEO marki Volkswagen Samochody Osobowe, powiedział: „W 2016 roku, wraz z Tiguanem drugiej generacji, zapoczątkowaliśmy naszą globalną strategię w segmencie SUV-ów. Stanowiła ona podstawę dla wielu udanych modeli na świecie. Teraz Volkswagen robi kolejny krok i prezentuje nowego Tiguana, który może poruszać się z napędem wyłącznie elektrycznym, jest jeszcze bardziej cyfrowy i lepiej połączony ze światem zewnętrznym niż dotychczas. Dzięki temu ten kompaktowy SUV sprosta wyzwaniom współczesnego świata”. Bestsellerowy model Volkswagena został odświeżony pod każdym względem. Pojawiła się nie tylko wersja z nowoczesnym napędem hybrydowym typu plug-in* (o mocy systemowej 180 kW/245 KM), ale również odmiana o wysokich osiągach – Tiguan R* – z silnikiem TSI o mocy 235 kW (320 KM). Volkswagen R opracował dla niej nowy układ przeniesienia napędu na cztery koła z kontrolą podziału momentu obrotowego pomiędzy kołami obydwu osi i między każdym z tylnych kół. Zastosowanie systemu twindosing we wszystkich turbodieslach gwarantuje, że turbodoładowane silniki wysokoprężne (TDI) w nowym Tiguanie należą do najczystszych silników spalinowych na świecie. Dzięki nowemu systemowi Travel Assist nowy Tiguan może poruszać się częściowo automatycznie z prędkością do 210 km/h. Ponadto najnowsza generacja systemu multimedialnego na pokładzie sprawia, że kierowca ma dostęp do nowej gamy usług i funkcji online. Kolejnym nowym (opcjonalnym) elementem wyposażenia jest 480-watowy system audio renomowanej firmy Harman/Kardon. Do obsługi klimatyzacji służy cyfrowy panel z dotykowymi polami i suwakami. Nowe oświetlenie IQ.LIGHT z reflektorami matrycowymi w technologii LED zwiększa komfort i bezpieczeństwo podróżowania w nocy. Podobnie jak poprzednicy, nowy Tiguan jest niezwykle wszechstronny. To prawdziwy SUV, zdolny do holowania przyczepy o masie do 2,5 tony – Volkswagen, który z łatwością radzi sobie w każdej sytuacji. Pomagają mu w tym zarówno nowe jednostki napędowe, jak również nowe systemy asystujące. Jedną z najważniejszych nowości w nowym Tiguanie jest zespół napędowy eHybrid, który stanowi integralny element elektryfikacji modeli Volkswagena. Dr Frank Welsch, Członek Zarządu Marki ds. Rozwoju, powiedział: „Zaprojektowaliśmy napęd w taki sposób, że Tiguan eHybrid zawsze uruchamia się w trybie elektrycznym E-MODE, pod warunkiem, że akumulator jest dostatecznie naładowany. Według WLTP pojazd może przejechać około 50 kilometrów** na jednym ładowaniu akumulatora, co sprawia, że większość użytkowników na co dzień będzie wykorzystywała Tiguana eHybrid jako samochód napędzany energią elektryczną. O to właśnie chodzi – zero emisji podczas lokalnych podróży”. Łatwy w konfiguracji tryb hybrydowy umożliwia magazynowanie wystarczającej ilości energii elektrycznej nawet podczas długich podróży. Tak, aby końcowy dystans w mieście można było pokonać bez emisji spalin. W trybie elektrycznym Tiguan eHybrid może poruszać się z prędkością do 130 km/h. W trybie hybrydowym silnik elektryczny wspomaga podczas przyspieszania wydajny silnik benzynowy TSI z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Współpraca silników – elektrycznego i spalinowego w tym trybie zapewnia imponującą moc i osiągi, ponieważ silnik elektryczny zapewnia dodatkowy moment obrotowy dostępny natychmiast po wciśnięciu pedału przyspieszenia. Szczególnie dynamiczną jazdę umożliwia tryb GTE, który aktywuje się przyciskiem obok dźwigni zmiany biegów. Nowością w gamie jednostek napędowych nowego Tiguana jest również silnik TSI o mocy 235 kW (320 KM), zarezerwowany dla pierwszej wersji R w historii tego modelu. „Tiguan R ma wszystkie atrybuty, których nabywcy oczekują od modeli spod znaku R – sportowy charakter oraz możliwość jazdy na torze w połączeniu z wszechstronnością w codziennym użytkowaniu plus wyrazisty design” – wyjaśnia Jost Capito, dyrektor Volkswagen R. Pod okiem inżynierów Volkswagen R silnik o oznaczeniu EA888 evo4 – najnowsza wersja jednostki napędowej TSI Performance – został dostosowany do napędu nowego Tiguana R. Ponadto opracowano nowy układ przeniesienia napędu na cztery koła, zwany R-Performance Torque Vectoring, z kontrolą podziału momentu obrotowego pomiędzy koła. Dzięki temu systemowi do 100% momentu obrotowego może zostać przekazane na koło po zewnętrznej stronie zakrętu, co zdecydowanie poprawia dynamikę jazdy. To, ile momentu obrotowego zostanie dostarczone do poszczególnych kół zależy od kąta skrętu kierownicy, pozycji pedału gazu oraz prędkości jazdy. * – modele studyjne zbliżone do seryjnych

** – przewidywana wartość