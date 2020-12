Volkswagen Samochody Dostawcze: wyprzedaż modeli rocznika 2020

Już dziś z salonu dealerskiego marki Volkswagen Samochody Dostawcze można wyjechać nowym samochodem z rocznika 2020. Od ręki dostępnych jest ponad 2000 aut, na które uzyskać można atrakcyjne rabaty. Na stronie internetowej https://www2.vwdostawcze.pl/kampanie/wyprzedaz/2020/ można wybrać konkretny model z pełnej gamy Volkswagen Samochody Dostawcze, pobrać cennik i zobaczyć jaki rabat jest oferowany na konkretny egzemplarz. Dodatkowo, zainteresowane osoby mogą sprawdzić na niej, w którym salonie czeka na nich wybrany dostawczy Volkswagen.



„Rabaty są znaczne i sięgają nawet 48 000 złotych w przypadku wersji osobowych Caddy i Transportera 6.1 oraz 37 000 złotych w przypadku wersji dostawczych Caddy, Transportera i Amaroka. W niektórych salonach na terenie całej Polski można dodatkowo znaleźć egzemplarze, w przypadku których rabat jest jeszcze większy, sięgający nawet 60 000 złotych. To naprawdę wyjątkowa okazja. Rzadko się zdarza, by wysokim upustom towarzyszył też szeroki wybór” – przekonuje Mikołaj Matuszewski, kierownik komunikacji marketingowej i PR Volkswagen Samochody Dostawcze.



Osoby zainteresowane zakupem Volkswagena Craftera mogą natomiast na Wyprzedaży 2020 kupić ten model ze zniżką w wysokości 23 %. To doskonała okazja, by przy znacznie obniżonych kosztach nabyć ten duży, pojemny model dostawczego Volkswagena.



Dodatkowo modele Caddy, Crafter i Transporter 6.1 (z wyjątkiem wersji California) nabyte w ramach akcji Wyprzedaż 2020, objęte są pięcioletnią gwarancją.