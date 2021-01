Volkswagen redukuje ślad węglowy samochodów testowych z parku dziennikarskiego

Marka Volkswagen zamierza redukować i kompensować ślad węglowy samochodów testowych dostępnych w parku dziennikarskim. Wraz z początkiem 2021 roku, po każdym zakończonym teście samochodu Volkswagena napędzanego silnikiem spalinowym, testujący auto dziennikarz będzie mógł wybrać miejsce w Polsce, w którym zostanie zasadzonych 70 drzew we współpracy z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych.



Jako pierwszy koncern motoryzacyjny, Grupa Volkswagen zobowiązała się do realizacji celów zawartych w paryskim porozumieniu klimatycznym i zamierza do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Zgodnie ze swoją strategią „Way to Zero” marka Volkswagen konsekwentnie zmniejsza emisję CO2, stopniowo przechodzi na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i równoważy emisję dwutlenku węgla, której nie da się uniknąć. Manifestacją tych starań są ID.3 i ID.4, pierwsze modele marki produkowane w sposób neutralny pod względem emisji CO2 w fabryce w niemieckim Zwickau, dostosowanej w 100% do produkcji samochodów elektrycznych. Realizację strategii marki łatwo dostrzec także w ofercie Volkswagena, w której sukcesywnie pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych czy hybrydowych typu plug-in.



Jako marka jesteśmy na drodze do neutralności węglowej i wiemy, że nie uda się osiągnąć tego celu z dnia na dzień. Zależało nam aby pokazać, że także na lokalnym poziomie, w Polsce dokładamy starań, aby zmniejszać nasz ślad węglowy (nie tylko na etapie produkcji samochodów czy komponentów). Planując ten projekt, przyjęliśmy proste założenie: po każdym teście jednego z naszych samochodów z silnikiem spalinowym z parku dziennikarskiego, do Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych trafią środki pozwalające na nasadzenie 70 drzew. To ujednolicona wartość, niezależna od testowanego modelu samochodu. Co ważne, dziennikarz po zakończonym teście będzie mógł dokonać wyboru obszaru, w którym wykonane zostaną nasadzenia – mówi Hubert Niedzielski, kierownik PR marki Volkswagen.



Do redukcji śladu węglowego parku dziennikarskiego marki Volkswagen przyczynia się rosnąca liczba w pełni elektrycznych modeli: do kompaktowego Volkswagena ID.3 w 2021 roku dołączą także egzemplarze SUV-a ID.4. Oba modele produkowane są bez naruszania ogólnego bilansu dwutlenku węgla. Przy ładowaniu akumulatora energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, ID.3 i ID.4 pozostają pojazdami neutralnymi pod kątem emisji CO2 również w trakcie eksploatacji. Obecnie co drugi samochód w parku prasowym Volkswagena ma możliwość ładowania z gniazdka (dzięki napędowi w pełni elektrycznemu lub hybrydowemu typu plug-in).



Projekt kompensacji śladu węglowego samochodów testowych z parku dziennikarskiego Volkswagena ruszył wraz z początkiem 2021 roku. Marka przewiduje, że w skali roku ta inicjatywa może przyczynić się do nasadzenia ponad 8 hektarów drzew (około 50.000 sadzonek) na terenie Polski, w miejscach wyselekcjonowanych przy wsparciu Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych. Są to obszary dotknięte klęskami żywiołowymi: las w Czarnowie, który uległ całkowitemu zniszczeniu podczas nawałnicy w 2017 roku; poklęskowy teren we wsi Ryboły, w okolicach Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Białowieskiej, powstały w wyniku huraganu z 2016 roku oraz las górski w rejonie Babiej Góry, położony w miejscowości Zawoja w bezpośrednim sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego.



Więcej informacji na temat strategii „Way To Zero” marki Volkswagen można znaleźć na stronie internetowej: https://www.volkswagen.pl/pl/elektromobilnosc/waytozero.html