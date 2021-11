Volkswagen opracowuje podwozie przyszłości

Strategia ACCELERATE systematycznie napędza dążenie Volkswagena do przemiany w dostawcą mobilności zorientowanego na oprogramowanie. Oprogramowanie ma również kluczowe znaczenie w opracowywaniu nowych platform podwoziowych i układu kierowniczego przystosowanych do wysoce zautomatyzowanej jazdy w przyszłości. Volkswagen opracowuje już następną generację regulowanego podwozia i układu kierowniczego typu steer-by-wire.



„Ruchy karoserii są znacznie zminimalizowane, a dynamika jazdy zoptymalizowana, ponieważ samochód szybciej reaguje na ruchy kierownicą i jest bardziej precyzyjny w prowadzeniu” – powiedział Karsten Schebsdat, szef Działu Dynamiki Jazdy i Systemu Kontrolowania Podwozia w Volkswagenie. „Rozwój platform podwoziowych jest bardzo ważny z punktu widzenia wysoce zautomatyzowanej jazdy. W ten sposób zapewniamy jak największy komfort we wszystkich sytuacjach”.



W przyszłości oprogramowanie będzie odgrywać jeszcze większą rolę w definiowaniu charakteru samochodu



Prace rozwojowe nad nowym układem kierowniczym typu steer-by-wire również posuwają się naprzód. „Oprogramowanie będzie ważniejsze w przyszłości również w przypadku kierowania samochodem” – powiedział Schebsdat. „Daje nam to o wiele więcej możliwości wpływania na charakterystykę układu kierowniczego. Później, na podstawie konkretnego modelu, możemy zastosować to samo rozwiązanie we wszystkich platformach podwoziowych”. Systemy wspomagające kierowcę – takie, jak Lane Assist i Travel Assist – również skorzystają z możliwości nowego układu kierowniczego, gdy pojawi się on w produkcji seryjnej.



