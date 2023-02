Volkswagen ID. Buzz w drodze do zera.

Nagrodzony 5 gwiazdkami Euro NCAP i tytułem „International Van of The Year 2023”, w pełni elektryczny Volkswagen ID. Buzz, jest kamieniem milowym marki Volkswagen Samochody Dostawcze w drodze do osiągnięcia założeń strategii „Way to Zero”. To również kolejny krok na drodze do elektryfikacji Grupy Volkswagen. Poszerzanie gamy aut elektrycznych spowodowane jest coraz bardziej rygorystycznymi normami emisji spalin, a także rosnącą świadomością w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

„Way to Zero” to misja marek Volkswagen i Volkswagen Samochody Dostawcze zakładająca podążanie drogą rozwoju w kierunku mobilności neutralnej dla klimatu i zrównoważonej, dostępnej dla wszystkich mobilności elektrycznej. Koncern wyznaczył w niej kluczowe działania, wśród których znajdują się m.in. ogromne inwestycje w dekarbonizację, osiągnięcie zrównoważonego łańcucha dostaw i produkcji, o 40% mniej emisji CO2 na pojazd do roku 2030 (w porównaniu z rokiem 2018), czy wsparcie dla rozwoju energetyki odnawialnej, drugie życie i recykling baterii.



Ponadto zgodnie z przyjętym w ramach misji „Way to Zero” celem dekarbonizacji, firma planuje stać się neutralna dla klimatu najpóźniej do 2050 roku. W planach jest przyspieszenie elektrycznej ofensywy w ramach strategii marki ACCELERATE. Do 2030 roku marka zamierza zwiększyć udział samochodów elektrycznych w łącznej sprzedaży do minimum 70 procent w Europie oraz do około 50 procent w Ameryce Północnej i Chinach.



„ID. Buzz jest pierwszym samochodem dostawczym produkowanym z zerowym śladem węglowym, co oznacza, że przekazywany jest klientom bez bagażu CO2” – podkreśla Piotr Łakomy dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze. „Wnętrze samochodu stworzone zostało w równie ekologicznym duchu. Całkowicie zrezygnowano z materiałów pochodzenia zwierzęcego, a tradycyjne tkaniny zastąpiono materiałami z recyklingu. ID. Buzz to naprawdę samochód przyjazdy środowisku.”



Koło kierownicy jest wykonane z poliuretanu, który wygląda jak skóra i jest zbliżony do niej w dotyku. Obicia foteli, wykładzina podłogowa i podsufitka w modelu ID. Buzz są wykonane przy wykorzystaniu materiałów z recyklingu. Na przykład jedna z tkanin obiciowych jest zrobiona z przędzy SEAQUAL®. Jej nici składają się w ok. 10 procentach z plastiku wydobytego z mórz i w ok. 90 procentach z PES (przetworzonych butelek PET). Pozwala to na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 32 procent w porównaniu z podobnymi produktami. Tapicerka ArtVelours ECO po raz pierwszy zastosowana w ID. Buzz składa się w 71% z materiałów pochodzących z recyklingu. Źródło: Volkswagen