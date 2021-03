Volkswagen Group Polska oraz wszystkie zakłady produkcyjne koncernu Volkswagen w Polsce zasilane są zieloną energią

Koncern Volkswagen jako pierwszy producent samochodów już w 2018 roku zobowiązał się do realizacji celów klimatycznych zawartych w Porozumieniu Paryskim. Do 2050 roku koncern zamierza stać się firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Kluczem do realizacji tego celu jest elektryczna mobilność. Ważnym elementem elektrycznej ofensywy Grupy Volkswagen jest energia pochodząca ze źródeł odnawialnych wykorzystywana zarówno podczas produkcji jak i eksploatacji samochodów.



„Zmiana, która następuje w motoryzacji, przejście z samochodów spalinowych na elektryczne musi iść w parze z transformacją energetyczną. Volkswagen Group Polska korzysta tylko i wyłącznie z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, zasilamy nią nie tylko nasze budynki, ale także służbowe samochody elektryczne i hybrydy plug-in naszych pracowników. Na ternie firmy zainstalowaliśmy 36 punktów ładowania. Coraz więcej pracowników na co dzień jeździ samochodami nie emitując szkodliwych substancji do atmosfery. Elektryczne auta są cenione także za znakomitą dynamikę i komfort podróży. Ci którzy raz się zdecydowali na auta elektryczne, nie planują powrotu do samochodów spalinowych. W rezultacie w Volkswagen Group Polska analizujemy już możliwości dalszej rozbudowy infrastruktury ładowania. Bardzo się z tego cieszę, bo bezemisyjna mobilność to ważny krok w kierunku neutralności klimatycznej.” – powiedział Pavel Solc, prezes zarządu Volkswagen Group Polska.





Energia elektryczna będąca przedmiotem umowy to ponad 1,2 TWh, co jest równoznaczne z ilością energii potrzebną do zasilania prawie pół miliona gospodarstw domowych przez cały rok. O wyborze oferty Polenergii Obrót zdecydowały możliwość zakupu zeroemisyjnej energii pochodzącej z aktywów wytwórczych Grupy, konkurencyjne ceny oraz elastyczne rozwiązania zaproponowane w ramach kontraktu. Zielona energia dostarczana przez Polenergię Obrót do wszystkich polskich spółek Grupy Volkswagen jest energią pozyskiwaną z siły wiatru, spółka jest właścicielem ośmiu farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski. Miejsce wytworzenia energii potwierdzają stosowne gwarancje pochodzenia rejestrowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Polenergia będzie dostarczać zieloną energię elektryczną spółkom Grupy Volkswagen przez najbliższe 3 lata.



„Zawarcie umowy ze spółkami Grupy Volkswagen stanowi dla nas ogromną satysfakcję i nadzieję na dalsze poszerzanie naszej współpracy” – podkreśla Jarosław Bogacz, Prezes Zarządu Polenergia Obrót S.A. „Warto dodać, że już obecnie Polenergia jest partnerem spółki importerskiej Volkswagen Group Polska w obszarze elektromobilności, oferując zieloną energię wszystkim Klientom, którzy posiadają albo planują zakup samochodu elektrycznego lub hybrydowego typu plug-in jednej z marek Grupy Volkswagen.”



Szczegóły oferty dostępne są na stornie: https://www.emobility.vw.polenergia.pl/