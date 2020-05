Volkswagen Group Polska i PSPA doradzają jak zainstalować ładowarkę w budynkach wielorodzinnych

Volkswagen Group Polska był partnerem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) przy opracowaniu „Przewodnika dla mieszkańców” i „Przewodnika dla zarządców” na temat instalacji infrastruktury ładownia aut elektrycznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Przewodniki są odpowiedzią na potrzeby rynku – 83 procent Polaków nie wie co trzeba zrobić, aby zamontować stację ładowania samochodów elektrycznych w pierwszej części „Przewodnika dla mieszkańców” przedstawiono uproszczony schemat procedury instalacji prywatnej ładowarki, w drugiej – opisano nadchodzące zmiany legislacyjne, trzecia część to omówienie stanu prawnego Jedną z barier hamujących rozwój zeroemisyjnego transportu w Polsce jest niedostatek infrastruktury ładowania zainstalowanej w miejscu zamieszkania użytkownika samochodu elektrycznego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Aż 80 procent procesów ładowania odbywa się w domu lub w pracy. Najwygodniej i najtaniej jest ładować auto w garażu w nocy, kiedy właściciel odpoczywa, a samochód nie jest używany. W związku z tym możliwość naładowania pojazdu w porze nocnej ma dla wielu potencjalnych nabywców kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o zakupie auta elektrycznego. Z raportu PSPA „Barometr Nowej Mobilności 2019/20″ wynika, że 92 procent użytkowników pojazdów elektrycznych w Polsce chciałoby ładować swój samochód w miejscu zamieszkania. Jednocześnie 83% respondentów badania InsightOut Lab nie wie co trzeba zrobić, by ładowarkę zainstalować w domu. Przewodniki adresowane do mieszkańców i zarządców budynków wielorodzinnych powstały, aby ułatwić instalację ładowarki w garażach budynków wielorodzinnych. Przedstawiają proces krok po kroku przytaczając obowiązujące przepisy, wskazując niezbędne czynności do wykonania oraz prawa i obowiązki mieszkańców. Grupa Volkswagen za pośrednictwem należącej do niej firmy Elli, zajmującej się sprzedażą infrastruktury do ładowania aut elektrycznych, rozpoczęła sprzedaż wallboxów. To urządzenia umożliwiające sprawne ładowanie aut elektrycznych i hybryd plug-in. Najtańsza wersja produktu dostępna jest w przystępnej cenie, wynoszącej 1729 złotych. Volkswagen oferuje wallbox ID. Charger w trzech wersjach, różniących się przede wszystkim zakresem funkcji cyfrowych. Sprzedaż wallboxów prowadzą nie tylko autoryzowani dealerzy marki – jest ona możliwa za pośrednictwem strony internetowej: https://charging-energy.elli.eco/pl-pl/IDcharger. Marki reprezentowane przez Volkswagen Group Polska oferują samochody elektryczne i hybrydowe typu plug-in w niemal każdym segmencie rynku – od aut miejskich po dostawcze. Elektrycznych samochodów w ofercie stale przybywa. Najważniejszą premierą tego roku jest wprowadzenie na rynek kompaktowych rozmiarów hatchbacka ID.3. Volkswagen konsekwentnie realizuje cele zawarte w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym. Koncern zobowiązał się, by w 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Najważniejszym środkiem, który do tego prowadzi jest jednoznaczne opowiedzenie się po stronie pojazdów elektrycznych, które są najmniej uciążliwe dla środowiska spośród wszystkich rodzajów napędu. W najbliższych latach koncern Volkswagen zamierza stać się wiodącym przedsiębiorstwem w dziedzinie elektrycznej mobilności i do końca 2024 roku zainwestuje w jej rozwój łącznie 33 miliardy euro. Volkswagen poddaje elektryfikacji produkowane przez siebie samochody wszystkich klas. Do 2029 roku koncern zamierza wprowadzić na rynek 75 modeli z wyłącznie elektrycznym napędem i sprzedawać 26 milionów takich aut. Pod koniec dekady prawie co drugi samochód koncernu sprzedawany w Europie i Chinach będzie pojazdem z napędem elektrycznym. Przewodniki dostępne są na stronie Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Przewodnik dla mieszkańców: https://pspa.com.pl/assets/uploads/2020/05/Przewodnik-dla-mieszkańców.pdf Przewodnik dla zarządców: https://pspa.com.pl/assets/uploads/2020/05/Przewodnik-dla-zarządców.pdf Źródło: www.mototarget.pl