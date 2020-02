Volkswagen Group Components i E.ON opracowały innowacyjną stację szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

Powstanie gęstej sieci publicznych ładowarek do samochodów elektrycznych będzie możliwe znacznie szybciej, niż się dotąd wydawało. E.ON i Volkswagen Group Components przedstawiły w Essen prototyp przenośnej ultraszybkiej stacji ładowania. Jest ona wyposażona w zestaw akumulatorów, dzięki czemu szybkie stacje ładowania, nie wymagające podziemnych instalacji ani przyłącza do sieci, będzie można montować niemal wszędzie i znacznie niższym kosztem niż ładowarki tradycyjne. Według obliczeń firm E.ON i Volkswagen Group Components, nowa technologia umożliwia umieszczenie dużej liczby ultraszybkich stacji ładowania w tych miejscach, w których rzeczywiście będą wykorzystywane. E.ON odnotował wielkie zainteresowanie tym rozwiązaniem przede wszystkim ze strony zarządów miast i gmin, a także operatorów stacji benzynowych i miejsc obsługi podróżnych przy autostradach. Oferta jest ponadto skierowana do właścicieli parkingów przy sklepach, czy firm logistycznych, np. kurierskich. Instalacja stacji ładowania przebiega według zasady Plug&Play – ładowarkę po prostu się ustawia, podłącza i konfiguruje online. Urządzenie może zasilać energią o mocy 150 kilowatów jednocześnie dwa samochody dostarczając im w ciągu 15 minut energii elektrycznej wystarczającej do przejechania 200 km. Akumulator zabudowany wewnątrz stacji jest stale zasilany z tradycyjnego gniazda prądem o natężeniu od 16 do 63 amperów. E.ON będzie wykorzystywał wyłącznie prąd pochodzący ze źródeł odnawialnych. Aktualizacja, zdalne serwisowanie oraz rozliczanie kosztów następować będą za pośrednictwem centralnej platformy firmy E.ON. Prezes Zarządu Volkswagen Group Components, Thomas Schmall – powiedział: „Skonstruowana przez nas stacja szybkiego ładowania to ważny element przyczyniający się do popularyzacji samochodów elektrycznych. Dzięki szybkiej i łatwej instalacji to innowacyjne urządzenie spełnia potrzeby klientów. E.ON jest dla nas ważnym partnerem, dzięki któremu szybka stacja ładowania może być użytkowana stosownie do potrzeb”. Członek Zarządu firmy E.ON, Karsten Wildberger – stwierdził: „E.ON już od lat działa na płaszczyźnie elektromobilności i w wielu krajach Europy zbudował przy autostradach własne stacje szybkiego ładowania. Od początku staraliśmy się rozwiązywać problemy naszych klientów, a dzisiaj razem z Volkswagen Group Components podejmujemy kolejny krok ku przyszłości. Dzięki połączeniu wysiłków zaoferujemy naszym klientom stacje ładowania akumulatorów, które są znacznie szybsze, łatwiejsze w instalacji i tańsze niż rozwiązania tradycyjne”. Model biznesowy został stworzony wspólnie przez E.ON i Volkswagen Group Components. Produkt ten jest innowacyjnym urządzeniem skonstruowanym jako element infrastruktury ładowania w oparciu o doświadczenia rynkowe firmy E.ON. Volkswagen Group Components jeszcze w tym roku rozpocznie produkcję seryjną tego urządzenia. W drugiej połowie roku E.ON przeprowadzi intensywne testy na sześciu stacjach benzynowych przy autostradach, a następnie pod nazwą E.ON Drive Booster wprowadzi to urządzenie najpierw na rynku niemieckim.