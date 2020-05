Volkswagen e-Crafter w najmie długoterminowym. To się opłaca!

Poznań, 21 maja 2020 r. Dynamicznie zmieniające się w ostatnim czasie realia rynkowe oraz rozwijająca się ofensywa elektromobilności sprawiają, że spora grupa klientów poszukuje dziś alternatywnych sposobów na użytkowanie samochodów dostawczych, także elektrycznych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Volkswagen Samochody Dostawcze wraz z Volkswagen Financial Services przygotował dla klientów ofertę długoterminowego najmu elektrycznego e-Craftera, w którym koszt dzienny użytkowania tego modelu bez kosztów energii wynosi zaledwie 104 PLN netto.

Volkswagen e-Crafter to mistrz miejskiej logistyki idealnie sprawdzający się w dostawach ostatniej mili, czyli bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Cechy elektrycznego Craftera wydają się być idealnie dopasowane do realizacji miejskich zleceń. Samochód jest cichy i nie generuje smogu, dzięki czemu zapewnia komfort pracy kierowcy, a także mieszkańcom ścisłego centrum. Kontynuując ofensywę elektromobilności, ale również wsłuchując się w oczekiwania klientów w obecnych czasach i szukając rozwiązań, które pozwalają im na rozwijanie biznesu bez ponoszenia dużych kosztów, Volkswagen Samochody Dostawcze przedstawia ofertę długoterminowego najmu Volkswagena e-Crafter. „Najem długoterminowy to bardzo atrakcyjna forma użytkowania dostawczego, w pełni elektrycznego e-Craftera” – mówi Piotr Łakomy, Dyrektor Marki Volkswagen Samochody Dostawcze. „Stała miesięczna rata leasingowa jest niska, na początek nie jest wymagana żadna wpłata własna, a w cenie raty klient otrzymuje pakiet usług, takich jak naprawy, pełna opieka serwisowa i wszystkie wymagane przez producenta przeglądy techniczne wraz z materiałami eksploatacyjnymi.” Klient decydujący się na długoterminowy najem dostawczego e-Craftera nie musi wnosić wpłaty własnej, a przy założeniu okresu finansowania przez 48 miesięcy i rocznego przebiegu 20 tysięcy km z pełną obsługą serwisową, koszt dziennego użytkowania tego modelu bez kosztów energii do jego ładowania wynosi zaledwie 104 złote netto. Oferując Volkswagena e-Crafter w atrakcyjnej formie najmu długoterminowego, Volkswagen Samochody Dostawcze przedstawia również możliwość ładowania tego w pełni elektrycznego auta przy pomocy domowej, ładowarki ściennej ID Charger. Ten nowoczesny system ładowania samochodu elektrycznego w warunkach domowych, dostępny jest w trzech wariantach i kupić go można już podczas podpisywania umowy na elektrycznego, dostawczego Volkswagena lub później, na stronie internetowej https://charging-energy.elli.eco/pl-pl/IDcharger. Ceny ładowarek ID.Charger zaczynają się już od 1729 złotych. Więcej informacji na temat oferty długoterminowego najmu Volkswagena e-Crafter uzyskać można w najbliższym salonie dealerskim marki Volkswagen Samochody Dostawcze.