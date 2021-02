Używane tracą

Rynek używanych samochodów ostro w dół. W styczniu import takich aut zmalał aż o 20% – takie dane podał pod koniec zeszłego tygodnia Instytut Samar. W zeszłym miesiącu zarejestrowano w niewiele ponad 65,5 tys. używanych aut (do 3,5 tony) sprowadzonych zza granicy. To najsłabszy styczniowy rezultat od 4 lat. Coraz wyższy okazuje się też wiek sprowadzanych aut. Przeciętny samochód (z tej puli) zarejestrowany w styczniu miał ponad 12 lat To rekord. Średni wiek samochodów sprowadzanych w grudniu wynosił 11,88 lat, co także było rekordem.