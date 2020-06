Umicore z kredytem na 125 mln EUR na fabrykę w Polsce

EBI i Umicore zawarły umowę kredytu w wysokości 125 mln EUR na budowę zakładu wytwarzającego materiały do akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Polsce.

Wytwarzane materiały będą trafiały do producentów zaawansowanych technologicznie akumulatorów litowo-jonowych, które są stosowane głównie w pojazdach elektrycznych – czytamy w komunikacie.

Kredyt EBI pozwoli pokryć około połowy łącznego kosztu projektu w jego początkowej fazie. W wyniku realizowanej inwestycji powstanie około 350 etatów. Ponadto Umicore nawiąże współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Zakład – powstający na terenach niezagospodarowanych – zapewni dostawy zaawansowanych materiałów katodowych, które są jednym z kluczowych podzespołów wykorzystywanych przez producentów ogniw litowo-jonowych.

– To pierwszy kredyt udzielony przez EBI koncernowi Umicore. Cieszymy się, że możemy zainaugurować naszą współpracę tak innowacyjnym projektem – powiedziała profesor Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego nadzorująca działalność operacyjną w Polsce.

– W marcu bieżącego roku EBI udzielił kredytu w wysokości 480 mln EUR spółce LG Chem Wrocław Energy. Odgrywamy aktywną rolę w tworzeniu właściwego ekosystemu, w którym producenci i dostawcy będą mogli ściśle ze sobą współdziałać, tworzyć miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów i współpracować z miejscowymi uczelniami – dodała prof. Teresa Czerwińska.

– Przejście na bardziej ekologiczną mobilność jest najważniejszym elementem działań Unii Europejskiej na rzecz radykalnego zmniejszenia emisji CO2, a Umicore jest dobrze przygotowana do wspierania tego procesu. Poprzez swój zintegrowany europejski łańcuch dostaw materiałów do produkcji akumulatorów Umicore znacząco przyczyni się do realizacji planów Unii Europejskiej dotyczących stworzenia konkurencyjnego i zrównoważonego ekosystemu akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Europie. Rozwój działalności w zakresie materiałów do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Europie jest dla Umicore projektem o strategicznym znaczeniu i jesteśmy dumni z tego, że nasz zakład – powstający na terenach niezagospodarowanych w Polsce – został wybrany przez EBI w ramach projektów dotyczących ekologicznej mobilności – skomentował Filip Platteeuw, dyrektor finansowy Umicore.

Źródło: www.evertiq.pl