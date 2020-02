Umicore Nysa. Ruszyła budowa zakładu komponentów baterii do pojazdów elektrycznych w Radzikowicach. Znajdzie w nim pracę 400 osób

Umicore to trampolina dla regionu

Prawie równolegle z budową zakładu gmina Nysa kończy budowę w strefie ekonomicznej dróg i infrastruktury technicznej o wartości blisko 80 mln zł. Obecni na uroczystości w Radzikowicach goście podkreślali, że tego rodzaju inwestycje przyciągają kolejne duże firmy. Nieoficjalnie mówi się zresztą, że kolejni inwestorzy już są, ale na razie konkrety nie padają.

Przedstawiciele polskich władz sugerowali zresztą, że Umicore może być zainteresowane rozwijaniem zakładu w Nysie, choć prezes Marc Grynberg nie chciał się na ten temat wypowiadać w mediach.

– Spotkaliśmy tu także wielu utalentowanych ludzi – mówił na uroczystości Marc Grynberg. – Liczę, że wyższe uczelnie w regionie pomogą nam znaleźć właściwych ludzi. To zasadniczy czynnik, aby odnieść sukces.

– To ważna inwestycja dla polskiej gospodarki – mówił wiceminister rozwoju Wojciech Murdzek. – W zakładzie w Radzikowicach powstanie też centrum badawczo rozwojowe we współpracy z uczelniami. To coś unikalnego. Mamy do czynienia w Polsce z różnymi zagranicznymi inwestycjami, ale technologie są głównie przywożone do nas.