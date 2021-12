Udział EV w rynku gwałtownie rośnie – dane KPMG

Ponad połowa menedżerów globalnych firm motoryzacyjnych uważa, że do 2030 r. udział EV w rynku gwałtownie wzrośnie – wynika z badania KPMG.

Od czasu powstania przemysłu motoryzacyjnego 130 lat temu producenci samochodów rzadko mieli do czynienia z takim wachlarzem zmian technologicznych i biznesowych. Samochody na abonament, wszechobecne i szybkie stacje ładowania pojazdów elektrycznych, nowe technologie w motoryzacji czy latające taksówki – to tylko niektóre z wydarzeń, których możemy się spodziewać w ciągu najbliższych 10 lat – mówi Mirosław Michna, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

W tegorocznej edycji globalnego badania KPMG , 53% ankietowanych jest przekonanych, że branża odnotuje istotny wzrost rentowności, podczas gdy tylko 38% jest zaniepokojonych perspektywami zysków. Jak wynika z badania, w którym wzięło udział 372 prezesów firm, optymizm kadry zarządzającej rozszerza się również na inne obszary, w tym zdolność branży do przetrwania kolejnego wielkiego przełomu.

Wrażliwe łańcuchy dostaw i niedobory siły roboczej

Wzrost liczby pojazdów elektrycznych

Istotnym trendem jest zwiększenie udziału pojazdów elektrycznych, który prawdopodobnie nabierze tempa wraz z pojawieniem się na rynku nowych, atrakcyjnych dla użytkowników modeli. Oczekuje się, że do końca dekady koszty pojazdów elektrycznych zrównają się z kosztami pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi. Jednocześnie cyfryzacja fundamentalnie zmienia relacje między producentami samochodów, a ich klientami oraz dostawcami – mówi Przemysław Szywacz, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Przedstawiciele kadry zarządzającej w branży motoryzacyjnej spodziewają się, że udział pojazdów elektrycznych w rynku będzie gwałtownie rósł. Respondenci przewidują, że do 2030 r. pojazdy elektryczne zajmą połowę rynku samochodowego w Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej oraz około 40% w Brazylii i Indiach.

Nowi gracze i przejście na technologię cyfrową

Branże technologiczna i motoryzacyjna powoli się łączą, co prowadzi do zawierania nowych sojuszy i wchodzenia nowych podmiotów na rynek. 78% respondentów zgadza się, że w najbliższych latach nastąpi zasadnicza zmiana w sposobie nabywania pojazdów, twierdząc, że do 2030 roku większość z nich będzie sprzedawana przez internet. Około trzy czwarte respondentów przewiduje natomiast, że ponad 40% pojazdów będzie sprzedawanych bezpośrednio przez producentów samochodów konsumentom, bez udziału dealerów.

O raporcie:

Raport KPMG International pt. “Global Automotive Executive Survey” prezentuje perspektywy na przyszłość sektora motoryzacyjnego. Ponad 1100 przedstawicieli kadry kierowniczej z 31 krajów spodziewa się, że w ciągu najbliższych 5 do 10 lat dojdzie do gruntownej transformacji sektora. W raporcie przedstawione zostały spostrzeżenia członków kadry kierowniczej na temat głównych czynników kształtujących branżę, od kwestii związanych z łańcuchem dostaw i układy napędowe, do zmieniających się zachowań konsumentów i nowych technologii.

Źródło: www.motofaktor.pl, KPMG