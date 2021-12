Typowy Bob Budowniczy w Polsce. Czy jesienią wiatr hula na budowach?

Sympatyczny pan z żółtym kaskiem na głowie, robota aż rwąca się mu w rękach, rozmaite problemy i maszyny wokół, ale praca jest tutaj najważniejsza. Panuje wzajemny szacunek, współpraca i rzetelność. Tak pokrótce wygląda fabuła kochanego przez dzieci brytyjskiego serialu animowanego „Bob Budowniczy”. Jak się okazuje, coraz częściej Bobami Budowniczymi w Polsce są… specjaliści ze Wschodu, głównie z Ukrainy, a nawet z Indii. Dlaczego polscy pracodawcy chcą zatrudniać fachowców tych narodowości? Dlaczego na polskim rynku panuje deficyt na pracowników w „budowlance”? Jak Ty szukasz pracowników budowlanych?

„Budowlanka” złapała wiatr w żagle, ale…

Nowy 2021 rok dał branży budowlanej potężny łyk świeżego powietrza. Powiało optymizmem. Po pandemicznym czasie od kwietnia tego roku ruszyły inwestycje. Jeszcze w lipcu było całkiem dobrze, na co wskazał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny: „Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lipcu 2021 roku była wyższa o 3,3 % w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 11 %) oraz niższa o 4,7 % w stosunku do czerwca 2021 roku (przed rokiem spadek o 3,6 %)”. Dobre nastroje w „budowlance” trwały jednak do sierpnia tego roku. We wrześniu koniunktura w budownictwie zaczęła hamować. Osiągnęła wówczas poziom minus 7,9 (w kwietniu 2020 r. było to nawet minus 47,1).

Mimo to wciąż dobra passa trwa w branży instalacji wodno-kanalizacyjno-gazowej, robotach ziemnych i stolarskich. Stałe zlecenia obserwujemy również w branżach: elektrycznej, murarsko-zbrojarskiej, tynków maszynowych, dekarskiej i posadzek. Z kolei prawdziwy boom na budowy domów, obecny w Polsce jeszcze dwa lata temu, powoli zanika.

Kogo spotkamy dzisiaj przy wznoszeniu obiektów budowlanych na terenie Polski? Kto wykonuje również prace związane z montażem, remontem i wykończeniem wnętrz budynków? Jak się okazuje, coraz częściej całe brygady budowlańców w Polsce stanowią specjaliści zza wschodniej granicy. Kto dokładnie? Najbardziej poszukiwani są nie tylko inżynierowie, ale i pracownicy fizyczni, którzy ukończyli technika zawodowe i szkoły kierunkowe. Wśród zbrojarzy, monterów instalacji budowlanych, dekarzy, pomocników budowlanych, płytkarzy lub operatorów maszyn budowlanych: koparek i ładowarek czy np. monterów sieci instalacji sanitarnych spotkamy m.in. obywateli z: Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Rosji, a nawet z Indii. Pracowników tych narodowości kieruje do firm budowlanych m.in. Pajmon CPT, który świadczy usługi outsourcingu, ale i zajmuje się leasingiem pracowniczym. Coraz częściej polscy pracodawcy z sektora budowlanego dostrzegają potencjał właśnie w zatrudnianiu cudzoziemców. Jak długo ten trend się jeszcze utrzyma?

Obce języki na polskim placu budowy

Coraz częściej możemy przekonać się, że obcokrajowcy w polskiej „budowlance” czują się jak ryba w wodzie. Ich wielkim atutem jest nie tylko znajomość fachu, kierunkowe wykształcenie, czy wieloletnie doświadczenie w zawodzie. Wielki plus to także elastyczność w formach zatrudniania. Ten aspekt bardzo sobie chwalą polscy przedsiębiorcy. Cudzoziemcy zza wschodniej granicy chcą u nas pracować między 8 a 12 godzin dziennie. Z kolei polscy pracodawcy cenią jeszcze za sumienność i chęć do pracy. Dlatego nawet do kilkumiesięcznych lub nawet trzyletnich kontraktów zatrudniają brygady fachowców m.in. z Ukrainy, czy z Indii.

Skutecznie w tym procesie pomaga Pajmon CPT, który zgodnie z oczekiwaniami Klienta, dostarcza pracowników lub zespoły specjalistów do wykonania konkretnego zlecenia np. budowy sklepu, wykończenia wnętrz budynku hotelu, czy do innych robót. Pajmon CPT kieruje do zakładów pracy przedsiębiorców wyselekcjonowany personel wraz z nadzorcą. Zespół pracowników zostaje oddelegowany do wykonania określonej usługi (np. budowy domu). To rolą brygadzisty, delegowanego przez Pajmon CPT, jest wyznaczenie obowiązków poszczególnym pracownikom i ustalenie im stawek za roboczogodzinę. Wszystko po to, aby pomyślnie sfinalizować kontrakt w określonym czasie i budżecie. Co ważne nadzorca pilnuje efektów pracy całego zespołu, motywuje do prac.

Gdy Klient śpi spokojnie, Pajmon CPT nie mówi dobranoc

Klienci nie muszą się również martwić całym procesem rekrutacji, obsługą administracyjną i kadrowo-płacową pracownika, załatwianiem jego urlopów, delegacji, L4, a nawet transportem do miejsca wykonywania usługi (np. na plac budowy), zakwaterowaniem, czy zakupem odzieży ochronnej. O te wszystkie aspekty dba, i je zapewnia, firma Pajmon CPT. Poza tym delegowani pracownicy są przeszkoleni z zasad BHP, posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robót i prac w zakładzie pracy (są skrupulatnie sprawdzani), posiadają wszystkie niezbędne badania lekarskie, dysponują tłumaczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Dlatego postawienie na outsourcing usług w wielu branżach, w tym budowlanej, to dzisiaj idealne rozwiązanie i spore uproszczenie dla przedsiębiorców, którzy na własną rękę nie muszą szukać wykwalifikowanych pracowników.

Nasi Hindusi budowali domy szejkom

Jaki potencjał tkwi w budowlańcach z zagranicy? Dla przykładu pracownicy z Ukrainy, czy z Indii zatrudnieni przez Pajmon CPT mają w swoim CV kilkuletnie doświadczenie w firmach z sektora budowlanego, ukończone szkoły branżowe, a niektórzy nawet i studia kierunkowe. Pracownicy ci dysponują więc dyplomami, które potwierdzają ich tytuły i kwalifikacje zawodowe w wyuczonej profesji na poziomie szkoły zawodowej, średniej lub wyższej. Co ciekawe np. grupa Hindusów, która z powodzeniem pracuje dzisiaj w jednej z firm w województwie śląskim, przed przyjazdem do Polski budowała domy… szejkom w Dubaju. Teraz wykonują ocieplenia budynków, a zatrudniający ich właściciel firmy niedaleko Rybnika bardzo ich chwali.

Budowlańcy ze Wschodu w naszym kraju sprawdzają się w wielu zawodach typowych dla branży budowlanej. Z powodzeniem stawiają np. konstrukcje stalowe hal, czy konstrukcje drewniane, zgodnie z przygotowaną dokumentacją. Odnajdują się oczywiście także w robotach zbrojeniowych, pracach szalunkowych, ciesielskich, dekarskich, murarskich, czy np. przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Bez problemu rozpoczynają od stawiania fundamentów budynków, a kończą na wykończeniu wnętrz i wszelkich pracach z tym związanych. Mogą: robić gładzie, kłaść płyty gipsowo-kartonowe, malować, tapetować, kafelkować, kłaść posadzki, montować panele, budować schody itd.

Sporą grupę fachowców zza granicy stanowią także m.in.: operatorzy maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, w tym np. operatorzy koparek i ładowarek, dźwigów, czy np. elektrycy. Znajdują oni pracę w zawodach deficytowych na polskim rynku pracy, bo po pierwsze: na tyle dobrze znają już język polski (komunikują się w naszym ojczystym języku – dotyczy głównie Ukraińców), więc po drugie: zdają niezbędne kursy i egzaminy, by wykonywać zawód w Polsce.

Nasi budowlańcy zza granicy posiadają więc również niezbędne uprawnienia na maszyny budowlane (zwyżki, ładowarki itp.), a do tego – praktyczne umiejętności np. elektryczne, czy spawalnicze. Mają uprawnienia do pracy na wysokościach, czy wykazują się znajomością rysunku technicznego.

Szukasz pracowników budowlanych dla swojej firmy?

Chcesz zatrudnić pracowników do branży budowlanej? Na krótki kontrakt lub na dłużej? Postaw na pracowników związanych z szeroko rozumianym przemysłem budowlanym, których deleguje Pajmon CPT. Zapytaj o szczegóły: Marlena Matusiak, Manager ds. Projektów Kluczowych z Pajmon CPT, tel.: 533 886 336.

