Tyle dzisiaj płacimy za zakupy w Polsce i na Ukrainie? ZAKUPY, ZAROBKI, EMERYTURY

Inflacja w Polsce listopad 2021 r. – dwie siódemki

Uwaga! Najnowszy komunikat Głównego Urzędu Statystycznego: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) według szybkiego szacunku w listopadzie 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. wzrosły o 7,7 proc. (wskaźnik cen 107,7), a w stosunku do września br. są wyższe o 1,0 % (wskaźnik cen 101,0).

W październiku br. inflacja była na poziomie 6,8 proc. Dalej śrubujemy 20-letnie rekordy. W zastraszającym tempie rosną ceny m.in.: benzyny, gazu, energii, żywności i napojów.

„Tylko w ciągu jednego miesiąca, w samym listopadzie, ceny wzrosły o 1 proc. Paliwa podrożały aż o 2,2 proc. (o 36,6 proc. w porównaniu z listopadem ubiegłego roku). W ciągu roku nośniki energii podrożały o 13,4 proc., zaś ceny żywności wzrosły o 6,4 proc.” – podaje portal Www.300gospodarka.pl. Drożejące paliwa są skutkiem podwyżek cen ropy w listopadzie i osłabienia złotego.

Tymczasem w grudniu br. eksperci spodziewają się kolejnego rekordu. Przewidują, że inflacja może osiągnąć nawet poziom 8,5 proc.

„PKB Polski w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł o 5,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku – informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). (…) W obliczu nasilenia czwartej fali pandemii pod znakiem zapytania jest siła gospodarki w końcówce roku.” – czytamy na Www.money.pl.

Inflacja na Ukrainie z końcem 2021 r.?

Z kolei Narodowy Bank Ukrainy utrzymuje prognozę inflacji na Ukrainie na poziomie 9,6 proc. w 2021 r. Tymczasem tylko we wrześniu br. na Ukrainie wzrost cen konsumpcyjnych przyspieszył do 11 proc. w ujęciu rocznym.

Co ciekawe, Ukraina skończy rok z rekordowym PKB w historii. Ma on wynieść 195 miliardów dolarów!

„Dobrą wiadomością jest to, że Ukraina kończy 2021 z najwyższym PKB w całej swojej historii (około 195 miliardów dolarów)” – napisała na portalu społecznościowym Julia Swiridenko, minister gospodarki Ukrainy, cytowana przez agencję Unian”. Ten wpis cytuje Rzeczpospolita.

Koszyk zakupowy w Polsce i na Ukrainie w 2021 r.

Po raz kolejny postanowiliśmy porównać koszyki zakupowe 14 tych samych produktów: chleb, makaron, mąka, wołowina, mleko, śmietana, jajka, masło, olej, kapusta biała, cebula, marchew, ziemniaki, cukier. Zakupy zrobiliśmy zarówno w Polsce (dwa markety: Carrefour i Stokrotka), jak i na Ukrainie (ceny ww. produktów sprawdziliśmy poprzez: https://economy.cg.gov.ua).

Nasz koszyk zakupowy z września 2021 r. – ZOBACZ: https://cpt.pajmon.com.pl/2021/10/01/rekordowa-inflacja-na-ukrainie-a-w-polsce-robimy-zakupy-zobacz-nasze-koszyki/

KOSZYK ZAKUPOWY w Polsce i na Ukrainie – grudzień i wrzesień 2021 r. (porównanie):

Jak wyglądały dokładne ceny produktów (hrywny zamieniliśmy z aktualnym kursem walutowym na złotówki). Po nazwie kraju najpierw podajemy cenę obecną: dane z 1 grudnia 2021 r., a w nawiasie ceny z września 2021 r.

Chleb pszenny 1 kg:

UKRAINA: 3,49 zł (we wrześniu 2021 r.: 3,36 zł, czyli o 0,13 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 5,98 zł (we wrześniu 2021 r.: 5,48 zł, czyli o 50 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.).

Makaron z odmian pszenicy miękkiej 1 kg:

UKRAINA: 3,50 zł (we wrześniu 2021 r.: 3,30 zł, czyli o 0,20 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 2,99 zł za 500 g x 2 = 5,98 zł (we wrześniu 2021 r.: 4,98 zł, czyli o 1 zł mniej niż 1 grudnia 2021 r.).

Mąka pszenna za 1 kg:

UKRAINA: 1,89 zł (we wrześniu 2021 r.: 1,87 zł, czyli o 0,02 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 2,19 zł (we wrześniu 2021 r.: 1,49 zł, czyli o 0,70 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.).

Wołowina 1 kg:

UKRAINA: 24,25 zł (we wrześniu 2021 r.: 20,73 zł, czyli o 3,52 zł mniej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 28,99 zł (we wrześniu 2021 r.: 24,99 zł, czyli o 4 zł mniej niż 1 grudnia 2021 r.).

Mleko pasteryzowane o zawartości tłuszczu do 2,6 % włącznie – 1 l:

UKRAINA: 4,10 zł (we wrześniu 2021 r.: 3,92 zł, czyli o 0,18 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: mleko 2,0 % – 1,99 zł (promocja! w Stokrotce z 2,39 zł; we wrześniu 2021 r.: 2,39 zł, czyli o 0,40 gr więcej niż 1 grudnia 2021 r.).

Śmietana o zawartości tłuszczu do 15 % włącznie – waga: 1000 ml:

UKRAINA: 10,26 zł (we wrześniu 2021 r.: 9,79 zł, czyli o 0,47 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 1,59 zł za 200 ml x 5 = 7,95 zł (we wrześniu 2021 r.: 1,49 zł za 1 opakowanie, a łącznie: 7,45 zł, czyli o 0,50 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.).

Jajka – 10 sztuk:

UKRAINA: 4,31 zł (we wrześniu 2021 r.: 3,68 zł, czyli o 0,63 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 4,99 zł (promocja! w Carrefour z 5,99 zł, we wrześniu 2021 r.: 4,99 zł, czyli tyle samo co 1 grudnia 2021 r.).

Masło 200 g:

UKRAINA: 7,63 zł (we wrześniu 2021 r.: 7,35 zł, czyli o 0,28 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 5,79 zł (promocja z 6,99 zł w Carrefour, we wrześniu 2021 r.: 5,89 zł, czyli o 0,10 gr więcej niż 1 grudnia 2021 r.).

Olej słonecznikowy 1 l:

UKRAINA: 9,36 zł (we wrześniu 2021 r.: 9,48 zł, czyli o 0,12 gr więcej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 6,99 zł (we wrześniu 2021 r.: 5,99 zł, czyli o 1 zł mniej niż 1 grudnia 2021 r.).

Kapusta biała:

UKRAINA: 1,05 zł (we wrześniu 2021 r.: 0,85 zł, czyli o 0,20 gr więcej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 2,49 zł (we wrześniu 2021 r.: 2,49 zł, czyli tyle samo co 1 grudnia 2021 r.).

Cebula 1 kg:

UKRAINA: 1,28 zł (we wrześniu 2021 r.: 1,49 zł, o 0,21 gr więcej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 3,99 zł (we wrześniu 2021 r.: 3,99 zł, czyli tyle samo co 1 grudnia 2021 r.).

Marchew 1 kg:

UKRAINA: 1,17 zł (we wrześniu 2021 r.: 1,25 zł, o 0,08 gr więcej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 2,99 zł (we wrześniu 2021 r.: 1,99 zł, czyli o 1 zł mniej niż 1 grudnia 2021 r.).

Ziemniaki 1 kg:

UKRAINA: 1,15 zł (we wrześniu 2021 r.: 1,11 zł, czyli o 0,04 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 2,99 zł (we wrześniu 2021 r.: 1,99 zł, czyli o 1 zł mniej niż 1 grudnia 2021 r.).

Cukier 1 kg:

UKRAINA: 4,06 zł (we wrześniu 2021 r.: 4,08 zł, czyli o 0,02 gr więcej niż 1 grudnia 2021 r.);

POLSKA: 2,99 zł (we wrześniu 2021 r.: 2,49 zł, czyli o 0,50 gr mniej niż 1 grudnia 2021 r.).

Podsumowanie zakupów w Polsce i na Ukrainie – dane na 1 grudnia 2021 r.:

W grudniu 2021 r. za 14 produktów w koszyku zakupowym w Polsce zapłaciliśmy dokładnie: 86,3 zł, a na Ukrainie za te same produkty – 77,5 zł. 1 grudnia 2021 r. ukraiński koszyk zakupowy był tańszy o 8,8 zł niż polski koszyk.

UWAGA!

Koszyk zakupowy w grudniu 2021 r. tych samych 14 produktów w Polsce kosztował nas o 9,69 zł więcej! niż we wrześniu 2021 r. (we wrześniu 2021 r. zapłaciliśmy 76,61 zł). Z kolei za koszyk zakupowych tych samych 14 produktów na Ukrainie zapłaciliśmy o 5,24 zł więcej! niż we wrześniu 2021 r. (we wrześniu 2021 r. zapłaciliśmy 72,26 zł).

Podsumowanie zakupów w Polsce i na Ukrainie – dane za wrzesień 2021 r.:

We wrześniu 2021 r. ukraiński koszyk zakupowy był tańszy od polskiego o 4,35 zł.

Jak wyglądała różnica w kosztach we wrześniu 2021 r., biorąc pod uwagę koszyki zakupowe w Polsce i na Ukrainie?

CZYTAJ WIĘCEJ – artykuł opublikowany dn. 1 października 2021 r. KOSZYK ZAKUPOWY W POLSCE I NA UKRAINIE – ceny za miesiąc wrzesień 2021 r.: https://cpt.pajmon.com.pl/2021/10/01/rekordowa-inflacja-na-ukrainie-a-w-polsce-robimy-zakupy-zobacz-nasze-koszyki/

Zarobki w Polsce i na Ukrainie

Ile zarabiają Polacy, a ile Ukraińcy? Jak się okazuje, Polacy zarabiają nadal średnio nawet trzy razy więcej niż Ukraińcy, a koszty życia – można powiedzieć i to mimo rekordowej inflacji – są nadal podobne w obu krajach.

W Polsce minimalne wynagrodzenie to 2800 zł brutto, czyli 2061,67 zł „na rękę”. Z kolei w 2022 r. minimalna pensa w Polsce ma wzrosnąć do 3010 zł brutto, czyli 2210 zł netto. Obecnie minimalna stawka godzinowa w Polsce wynosi 18,30 zł brutto (12 zł netto), a od 1 stycznia 2022 r. – 19,70 zł brutto. Tymczasem minimalne wynagrodzenie na Ukrainie wynosi 6500 UAH, czyli ok. 846 zł (od 1 grudnia 2021 r.).

Natomiast średnia pensja w Polsce jest jeszcze wyższa. „Prezes GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2021 roku wyniosło 5 657,30 zł” – informuje portal Www.pit.pl.

Emerytura w Polsce i na Ukrainie

Jak się okazuje średnia emerytura polska w porównaniu z ukraińską jest także zdecydowanie wyższa. Ile wynosi?

Przeciętna emerytura w Polsce wynosi ok. 2500 zł brutto („na rękę” 2088 zł), a najniższa – 1250,88 zł brutto. Mają jednak nadejść podwyżki w 2022 r. – rekordowe przez inflację.

– Emeryt ze świadczeniem 2500 zł brutto otrzymuje dzisiaj na rękę 2088 zł. Dzięki zmianom jego świadczenie na rękę wzrośnie do 2275 zł, ponieważ nie zapłaci podatku 187 zł miesięcznie. To 2244 zł – mówi Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak sytuacja wygląda na Ukrainie? Po niedawnej podwyżce średnia emerytura na Ukrainie wynosi równowartość 596 zł (ok. 3915 hrywien, wzrosła o ok. 61 zł), a minimalna – tylko 283 zł. Z kolei sędziowie na emeryturze na Ukrainie zarabiają zdecydowanie zdecydowanie jeszcze więcej.

W 2022 r. mamy zarabiać więcej, ale czy ceny za paliwo, energię i oczywiście żywność (ceny za żywność rosną obecnie na całym świecie!), czy za gaz (taryfy przewidują 100-procentowe podwyżki lub nawet wyższe) będą śrubować kolejne rekordy? Inflacja jest rekordowa, ceny galopują w zastraszającym tempie. Według ekspertów w Polsce inflacja CPI w 2022 r. może osiągnąć jednak pułap 5,8-5,9 proc. Z kolei Narodowy Bank Ukrainy prognozuje, że z końcem 2022 r. inflacja na Ukrainie może wynieść nawet 5 proc. Jak będzie ostatecznie, to czas pokaże.

