Trump mówi STOP elektrykom. Rząd wyłącza 8 tysięcy ładowarek

Amerykańska General Services Administration (GSA), agencja federalna zarządzająca budynkami, flotą pojazdów oraz infrastrukturą techniczną rządu USA, otrzymała polecenie wyłączenia wszystkich punktów ładowania pojazdów elektrycznych, które znajdują się pod jej zarządem. GSA nadzoruje użytkowanie floty rządowej, w tym samochodów służbowych dla urzędników oraz pojazdów wykorzystywanych przez różne agencje federalne.

Dziennikarze serwisu The Verge dotarli do wewnętrznej korespondencji, z której wynika, że administracja Trumpa nakazała wyłączenie ładowarek, uznając je za „niekluczowe dla misji rządu”. Polecenie to oznacza konieczność anulowania umów na dostawy energii elektrycznej dla stacji ładowania i fizyczne wyłączenie ok. 8 tys. urządzeń.