Trochę historii

Tadeusz Tański, genialny 🧠 polski konstruktor, mechanik i wynalazca. Gdyby urodził się w innych czasach i w innym miejscu być może przyćmiłby swoimi osiągnięciami Elona Muska. Ale urodził się 11 III 1892 r. w Moskwie, w 1919 przybył do niepodległej Polski. Był twórcą pierwszego polskiego samochodu i współtwórcą polskiej motoryzacji, a jego życie stało się jednym z symboli naszej niepodległości. Tadeusz Tański skonstruował pierwsze polskie auto CWS T-1. Centralne Warsztaty Samochodowe (CWS) były sercem przedwojennej motoryzacji. Inżynier Tański zajmował się tam najpierw remontami czołgów i budowaniem samochodów pancernych. Na stworzenie silnika CWS T-1 potrzebował zaledwie 1️⃣ roku, kolejne 12 miesięcy zajęło mu stworzenie reszty pojazdu. Zarówno silnik, jak i cały samochód mogły być zmontowane za pomocą 1️⃣ klucza płaskiego. Tański był uznawany za dziwaka i ekscentryka, dlatego przez całe dwudziestolecie nie był w stanie znaleźć sobie stałego zatrudnienia. Utrzymywał się z dorywczych zleceń i wygrywania konkursów inżynierskich. Największą sławę 🥇 przyniósł mu konkurs na dwucylindrowy silnik o objętości skokowej 750 cm³. Do konkursu stanęła czołówka firm motoryzacyjnych z całego świata, w tym Douglas, ówczesny potentat lotniczy. Tański opracował projekt z jednym rodzajem śrubek i nakrętek, ukończył go na 24 godziny przed upływem konkursowego terminu. O wygraniu decydowała długość 🕰 pracy silnika. Silnik Douglasa stanął po 400 godzinach, silnik Tańskiego pracował bez ustanku. W końcu po upływie 1000 godzin (ponad 40 dni) komisja konkursowa postanowią sama go wyłączyć. Po wybuchu II WŚ Tadeusz Tański zaangażował się w działalność konspiracyjną. 3 lipca 1940 roku został aresztowany przez Niemców i wywieziony do KL Auschwitz. W obozie Niemcy zaproponowali mu współpracę, ale Tański stanowczo odmówił. 23 marca 1941 roku został zgładzony przez hitlerowców.

Fot. Wikipedia