Transport i logistyka dotkliwie odczuły globalną pandemię SARS-CoV-2. Nie wszystkie firmy transportowe przejdą przez kryzys suchą stopą

– Wybuch pandemii SARS-CoV-2 miał niewielki wpływ na wyniki w roku finansowym, który zakończył się w marcu br. Większe wyzwania postawił przed nami początek nowego roku obrotowego. W kwietniu i maju zaobserwowaliśmy spadek przychodów o 9 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem oraz znaczny wzrost kosztów operacyjnych związany z wprowadzaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. W dalszym ciągu podejmujemy działania, aby chronić naszych pracowników, zaspokajać potrzeby klientów i jednocześnie wypracować wysokie wyniki bilansowe. W niemal wszystkich naszych jednostkach prowadzona jest obecnie działalność – wskazuje Jean-Christophe Machet, CEO FM Logistic.

Koncern logistyczny, który prowadzi działalność w 14 krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej, przedstawił właśnie swoje wyniki finansowe. Pokazały one, że globalna pandemia SARS-CoV-2 miała niewielki wpływ na miniony rok obrotowy. Spółka FM Logistic zanotowała przychody w wysokości 1,43 mld euro (wzrost o 8,7 proc.), natomiast zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) wyniósł 42,5 mln euro, czyli aż o 21 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Ponad 1/3 łącznych przychodów grupy (36 proc., ponad 500 mln euro) wypracował segment transportowy, głównie dzięki rozwojowi usług LTL (ładunki mniejsze niż samochody ciężarowe) oraz logistyce miejskiej. Oferowana przez FM Logistic usługa CityLogin, która łączy dostawy ostatniej mili i małe miejskie huby logistyczne, jest obecnie dostępna w 30 miastach Europy.

Dobre wyniki to również efekt m.in. poprawy efektywności operacyjnej i wprowadzenia nowych usług, które odpowiadają na trendy konsumenckie takie jak szybki wzrost znaczenia e-commerce i ekologii. Spółka wprowadziła m.in. usługi dropshippingu dla producentów, którzy sprzedają swoje produkty bezpośrednio do klienta. Uruchomiła też pomiar emisji gazów cieplarnianych z usług transportowych i logistycznych świadczonych na rzecz konkretnych klientów oraz nowy projekt „zero waste”. W ubiegłym roku finansowym kontynuowała też inwestycje w innowacje oraz automatyzację procesów biurowych i magazynów, w części z nich wdrożono roboty służące do przenoszenia palet i ciężkich ładunków.

– Jesteśmy świadomi ewolucji, która zachodzi w ostatnim czasie – nie tylko dzięki nowym technologiom i analizie danych, ale także dzięki rosnącemu zrozumieniu dla konieczności zrównoważonego rozwoju i ogromnej dbałości o bezpieczeństwo naszego środowiska. Wkrótce poinformujemy o naszych kolejnych inwestycjach w tym obszarze – zapowiada Daniel Franke, Managing Director FM Logistic CE.

Na polskim rynku operuje należąca do międzynarodowej grupy spółka córka, czyli FM Logistic Centralna Europa. Prowadzi ona działalność również w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. W roku finansowym 2019/2020 uzyskała przychód w wysokości 322 mln euro i pozyskała kilku dużych klientów, w tym Lorenz Bahlsen Snack-World, czyli światowego producenta słonych przekąsek, i Polpharmę, polskiego producenta leków. Specjalnie na jej potrzeby został rozbudowany magazyn w podwarszawskim Błoniu, gdzie pod nazwą FM Health działa największe centrum logistyczne dla farmacji w Europie Środkowej.

FM Logistic CE prowadzi też w regionie m.in dedykowany start-upom program FM OpenLab, który ma wspierać młodych przedsiębiorców, oraz stawia mocny akcent na ekologię. Ma w swojej flocie pojazdy elektryczne, w tym samochód z agregatem chłodniczym, który prowadzi dystrybucję paczek dla sektora farmaceutycznego FM Health. Operator stara się budować magazyny w sposób maksymalnie neutralny dla środowiska, z uwzględnieniem energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań. Firma planuje też w Polsce kolejne inwestycje: z początkiem nowego roku zamierza rozpocząć budowę nowej platformy logistycznej między Łodzią a Warszawą.

– Zaczynaliśmy 25 lat temu od jednej palety pod Warszawą, dziś w regionie Europy Środkowej działamy na czterech rynkach, realizując operacje logistyczne dla wszystkich branż gospodarki. Jesteśmy dumni z naszej historii, naszych wartości i naszych pracowników – mówi Daniel Franke. – Są to solidne i stabilne fundamenty do dalszego rozwoju, którego tempo chcemy utrzymać. Jesteśmy firmą zorientowaną na przyszłość, mamy dużą świadomość zmian, jakie dokonują się nie tylko poprzez nowe technologie i cyfryzację, ale też przez dbanie o środowisko naturalne. W dalszym ciągu będziemy koncentrować się na tych obszarach.

Są też i pozytywne zmiany spowodowane przez pandemię. Rośnie liczba przetargów w sektorze e-commerce, co wymusza zintensyfikowanie działań w tym obszarze. Firmy muszą przyspieszyć digitalizację procesów nie tylko operacyjnych, ale również sprzedażowych i HR. Branża stawia też na automatyzację procesów magazynowych. Dla firmy wielkości FM Logistic, która zatrudnia ponad 5500 pracowników rozproszonych na region Europy Środkowej, wprowadzenie systemu obsługi pracowników Workday to ogromne udogodnienie oraz budowa przewagi konkurencyjnej.

– Klienci, szczególnie w obecnej niepewnej sytuacji gospodarczej, doceniają korzyści płynące ze współpracy z zewnętrznym operatorem logistycznym. Szczególne znaczenie ma tu elastyczność, jaką na co dzień takie firmy mogą zaoferować, czy to w kontekście automatyzacji, czy błyskawicznej możliwości dostosowania się do wykorzystywanych kanałów dystrybucji wynikającego z gwałtownych zmian zachowań konsumentów – mówi dyrektor zarządzający FM Logistic CE.