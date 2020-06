Transformacja w toku: fabryka w Zwickau produkuje wyłącznie samochody elektryczne

W piątek z taśm fabryki samochodów w Zwickau zjechał ostatni pojazd z silnikiem spalinowym. Golfa R Varianta* siódmej generacji, wyposażonego w benzynowy silnik 2.0 i lakierowanego w kolorze białym Oryx wyprodukowano dla klienta w Niemczech. Od teraz w Zwickau będą wytwarzane wyłącznie samochody elektryczne Volkswagena, a w przyszłości również marek Audi i Seat. Rozbieg przed tym skokiem w motoryzacyjną przyszłość był długi: produkcję aut spalinowych rozpoczęto w Zwickau w 1904 roku. Początkowo przez długie lata były to modele marki Horch, w czasach NRD z taśm zjeżdżał tu Trabant. W maju 1990 roku rozpoczęto produkcję Volkswagenów – w ciągu 30 lat w Zwickau powstało dokładnie 6.049.207 samochodów: modeli Polo, Golf, Golf Variant, Passat i Passat Variant. Reinhard de Vries, Dyrektor ds. Techniki i Logistyki w Volkswagen Saksonia: „To dla nas historyczny dzień. Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć, a jednocześnie z radością oczekujemy tego, co przed nami. Elektromobilność będzie się rozwijać coraz bardziej, popyt na samochody elektryczne będziemy zaspokajać stąd, z Zwickau: już w przyszłym roku będziemy w stanie wyprodukować 330.000 aut”. Jens Rothe, Przewodniczący Rady Zakładowej Volkswagen Saksonia, powiedział: „Zwickau to miejsce o najbogatszej tradycji w niemieckim przemyśle samochodowym. Nasza załoga zawsze stawała na wysokości zadania i produkowała auta najwyższej jakości. Zdobyliśmy wewnątrz koncernu duże uznanie i dzisiaj jako pierwsza fabryka rozpoczniemy produkcję modeli z wyłącznie elektrycznym napędem. Dzięki temu zakład w Zwickau jest dobrze zabezpieczony na przyszłość”. Prace adaptacyjne już rozpoczęte Prace w hali nr 6, w której powstawał dotąd Golf Variant, już się rozpoczęły. Po zaplanowanej na kilka letnich tygodni fazie przygotowawczej, w zimie bieżącego roku zostaną w niej wyprodukowane pierwsze samochody elektryczne – obok ID.4** po pewnym czasie również SUV marki Audi. Od połowy listopada 2019 roku w Zwickau trwa seryjna produkcja Volkswagena ID.3 1ST***. W lecie ruszy budowa modelu ID.4. Kursy przygotowawcze dla 8.000 zatrudnionych Stopniowa transformacja fabryki samochodów w Zwickau to pierwsza w historii Volkswagena przebudowa dużego zakładu samochodowego do potrzeb produkcji aut elektrycznych. Nakłady na tę operację wynoszą 1,2 miliarda euro. W końcowej fazie, od 2021 roku, w Zwickau będzie powstawać sześć modeli skonstruowanych na płycie podłogowej MEB należących do trzech marek koncernu. W ramach kursów przygotowawczych wszyscy członkowie 8-tysięcznej załogi zostaną przeszkoleni w zakresie produkcji pojazdów elektrycznych i pracy z prądem o dużej mocy. Łącznie do końca 2020 roku załoga z Zwickau weźmie udział w 20.500 dniach szkoleniowych. Dzięki temu w fabryce tej zagwarantowane zostaną trwałe miejsca pracy. Platforma MEB zapewnia upowszechnienie samochodów elektrycznych Volkswagen ID.3 został skonstruowany w oparciu o modułową płytę podłogową MEB. Stworzono ją specjalnie do produkcji aut z napędem elektrycznym, by wykorzystać wszystkie zalety tego rodzaju pojazdów. ID.3 ma duży zasięg, przestronne wnętrze i odznacza się dynamicznymi właściwościami jezdnymi. Podstawowa wersja tego modelu będzie kosztowała mniej niż 130.000 złotych. Od 17 czerwca osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji mogą podpisywać wiążące umowy na zakup auta. ID.3 1ST zostanie wprowadzony do sprzedaży w Europie niemal jednocześnie we wrześniu 2020 roku. Volkswagen Saksonia: popularne modele elektryczne, auta luksusowe i silniki Oprócz fabryki w Zwickau Volkswagen Saksonia ma jeszcze w tym wschodnioniemieckim kraju związkowym dwa inne zakłady. W fabryce silników w Chemnitz powstają między innymi nowoczesne benzynowe jednostki napędowe z bezpośrednim wtryskiem paliwa, z kolei w Szklanej Manufakturze w Dreźnie do końca roku będzie produkowany e-Golf****, a od 2021 roku model ID.3. Nadwozia luksusowych SUV-ów Lamborghini i Bentleya będą nadal powstawać w Zwickau. Tabela z danymi dotyczącymi produkcji samochodów osobowych z silnikami spalinowymi w fabryce w Zwickau znajduje się w pliku pdf. *Golf 7 Variant R: samochód nie jest już oferowany w sprzedaży w Europie

** ID.4 – model studyjny

*** ID.3 1ST (akumulator: 58 kWh); zużycie energii elektrycznej wg NEDC w kWh/100 km: w cyklu mieszanym 14,5; emisja CO 2 w g/km: 0; klasa efektywności: A+

**** E-Golf: zużycie energii elektrycznej, kWh/100 km: w cyklu mieszanym 14,1-13,2; emisja CO 2 w cyklu mieszanym, g/km: 0, klasa efektywności: A+ O marce Volkswagen:

