Toyota zapowiedziała lepsze ogniwa wodorowe

Toyota ogłosiła plany związane z technologiami wodorowymi oraz zmiany w strukturze organizacyjnej. Od lipca wszystkie aspekty działalności – rozwój, produkcja, sprzedaż, mają podlegać nowej organizacji o nazwie Hydrogen Factory . Przyspieszyć ma to procesy decyzyjne, ułatwić regionalizację produkcji oraz działów R&D oraz pomóc w zawieraniu strategicznych partnerstw, by dostarczane technologie były jak najbardziej dostępne i konkurencyjne.

Fot. Toyota

Nowa generacja wodorowych ogniw paliwowych

Toyota planuje wprowadzić kolejną generację wodorowych ogniw paliwowych już w 2026 roku. Bazując na 30-letnim doświadczeniu w tej technologii nowa odsłona ma charakteryzować się większą gęstością energii (16,3 kW/l), co przełożyć ma się na zwiększenie zasięgu pojazdu o 20%. Tym samym szacuje się, że pojazd ciężarowy wyposażony w nową generację ogniw paliwowych będzie w stanie pokonać np. trasę z Frankfurtu do Monachium lub Tokio do Osaki bez tankowania wodoru.

Fot. Toyota

Nowe zbiorniki na wodór

Toyota dąży do ustandaryzowania zbiorników na wodór wykorzystywanych w pojazdach ciężarowych w Europie, USA oraz Japonii, co ma pozwolić na przyspieszenie produkcji oraz ułatwić ich montowanie w różnych typach pojazdów. Toyota pracuje zarówno nad zbiornikami na wodór sprężony, jak i na ciekły wodór, które mają być wykorzystywane w dużych ciężarówkach. Zastosowanie ciekłego wodoru pozwala wykorzystywać zbiorniki o mniejszych rozmiarach.

Fot. Toyota

Drogowe testy auta z wodorowym silnikiem spalinowym

Od kilku lat Toyota rozwija technologię wodorowego silnika spalinowego jako alternatywnej drogi do redukcji emisji CO2. Prototypy samochodów z takim napędem do tej pory testowane były na zamkniętych torach testowych oraz w ramach wyścigów dystansowych. Teraz marka uzyskała pozwolenie na testy na drogach publicznych, a koncepcyjne auto z takim silnikiem zostało już zarejestrowane i jest dopuszczone do ruchu. Przybliża to Toyotę do wprowadzenie tego napędu na rynek.