Toyota tworzy infrastrukturę tankowania wodoru w Europie

Toyota Motor Europe podpisała porozumienie o współpracy z Hydrogen Refueling Solutions i ENGIE, którego celem jest wdrożenie szybkiej, wszechstronnej i ekonomicznej infrastruktury do tankowania wodoru w Europie.

Zapewnienie możliwości szybkiego tankowania wodorem zarówno dla samochodów dostawczych, jak i dużych samochodów ciężarowych, jest jednym z wyzwań związanych z rozbudową infrastruktury wodorowej. Nowa technologia Twin Mid Flow wykorzystuje podwójną dyszę o zwiększonym przepływie, która zdecydowanie skraca czas uzupełniania paliwa. W przypadku ciężarówek zbiornik wodoru uda się wypełnić w 10 minut, a czas tankowania samochodów dostawczych ma skrócić się do 5 minut.

Według szacunków 40-tonowa ciężarówka będzie mogła uzupełnić w 8 minut paliwo, które pozwoli jej pokonać nawet 600 km. 12-minutowe tankowanie przełoży się na 900 km zasięgu.

Obniżenie kosztów instalacji takiej infrastruktury do tankowania wodoru pozwoli przyspieszyć realizację celów wyznaczonych przez Unię Europejską w rozporządzeniu w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), które zakłada, że do 2030 roku w sieci drogowej TEN-T publicznie dostępne stacje tankowania wodoru będą rozmieszczone co maksymalnie 200 km.

W ramach ogłoszonego porozumienia Toyota dostarczy stanowisko testowe oraz ciężarówkę wyposażoną w technologię Twin Mid Flow. Hydrogen Refueling Solutions i ENGIE opracują stację tankowania kompatybilną z tym rozwiązaniem, które zostanie przetestowane w ramach projektu RHeaDHy w czwartym kwartale 2025 roku.

„Żeby przyczynić się do rozwoju ekosystemu wodorowego, Toyota współpracuje z partnerami biznesowymi, którzy pracują nad innowacyjnym zastosowaniem naszych zestawów zaawansowanych ogniw paliwowych na jak najszerszą skalę. Rozwój technologii Twin Mid Flow to kolejny krok na drodze do upowszechnienia technologii wodorowych. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego partnerstwa” – powiedział Thiebault Paquet, wiceprezydent Toyota Motor Europe ds. badań i rozwoju.

„To strategiczne partnerstwo z Toyota Motor Europe oraz ENGIE to decydujący krok w rozwoju infrastruktury do tankowania wodoru. Łącząc nasze doświadczenie przyspieszymy budowę stacji tankowania wodoru w Europie i na świecie, skrócimy czas tankowania oraz sprawimy, że same stacje będą bardziej przystępne i ekonomiczne. Wspólnie tworzymy fundament na przyszłość, w której wodór odegra główną rolę w dekarbonizacji światowego transportu” – stwierdził Hassen Rachedi, prezes i założyciel Hydrogen Refueling Solutions.

„Jako koordynator projektu oraz centrum badawcze z wiedzą i doświadczeniem w testach i standardach tankowania, ENGIE jest dumne, że łączy siły z Toyota Motor Europe oraz HFS wykorzystując projekt RHeaDHy. Dzięki rozwijaniu rozwiązań tankowania o wysokim przepływie, partnerstwo to wzmacnia ekosystem wodorowy i przyspiesza przejście na czystszą energię. Wspólnie wyznaczamy nowe standardy zrównoważonej mobilności i wzmacniamy rolę wodoru w dekarbonizacji transportu na dużą skalę” – powiedział Quentin Nouvolet, szef programu badań nad wodorową mobilnością w ENGIE Lab CRIGEN.

Projekt RHeaDHy uzyskał finansowanie ze Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czystego Wodoru w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 101101443, ze wsparciem programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa, finansującego badania naukowe i innowacyjność.

*Prezentowane na zdjęciach dystrybutory wodoru nie przedstawiają rozwiązania, które zostanie opracowywane przez Hydrogen Refueling Solutions w ramach projektu RHeaDHy.

Źródło: motofaktor.pl