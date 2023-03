Toyota sprzedała na świecie 10 milionów Yarisów

Globalna sprzedaż Toyoty Yaris przekroczyła 10 milionów egzemplarzy w 25 lat

Yaris dołącza do Corolli, Camry, RAV4, Hiluxa i Land Cruisera – legendarnych modeli Toyoty, których światowa sprzedaż także osiągnęła ośmiocyfrowy wynik

Każda z czterech generacji Yarisa wyznaczyła dla segmentu B nowe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i technologii

Dziesięciomilionowy egzemplarz to Yaris GR SPORT wyprodukowany w fabryce Toyoty we Francji

TMMF to nowoczesny, przyjazny dla środowiska zakład produkcyjny, w którym europejski Yaris jest montowany od 2001 roku

Yaris jest od kilku lat najpopularniejszym miejskim samochodem na świecie, a przez 25 lat swojej historii zawsze pozostawał jednym z kluczowych globalnych modeli marki. Model zdobył też wiele nagród, w tym dwa tytuły Europejskiego Samochodu Roku. Teraz jego całkowita globalna sprzedaż przekroczyła 10 milionów egzemplarzy. Tym samym Yaris dołączył do takich modeli jak Corolla, Camry, RAV4, Hilux i Land Cruiser, które również sprzedały się w ośmiocyfrowych nakładach.

10-milionowy Yaris w wersji GR SPORT w kolorze Dynamic Grey zjechał z linii produkcyjnych w fabryce TMMF 30 marca i został dostarczony do nowego właściciela mieszkającego w okolicach Paryża.

Yaris wyznacza w swojej klasie standardy pod względem innowacji i wprowadza do segmentu miejskich aut i nowoczesne technologie. Od 25 lat pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się modeli Toyoty w Europie. W 2020 roku do rodziny Yarisa dołączył cieszący się ogromnym uznaniem, sportowy model GR Yaris, a rok później miejski crossover Yaris Cross.

Do końca lutego 2023 roku skumulowana sprzedaż modeli z rodziny Yarisa w Europie osiągnęła 5 155 506 egzemplarzy od czasu wprowadzenia pierwszej generacji Yarisa w 1999 roku. W 2022 roku Yaris i spokrewnione z nim modele odpowiadały za ponad jedną trzecią całkowitej sprzedaży Toyoty w Europie. Yaris hatchback trafił do klientów w liczbie 185 781 aut, Yaris Cross w liczbie 156 086 samochodów, a GR Yaris w liczbie 5 392 aut, co stanowi 8% całego segmentu.

Yaris jest modelem globalnym, produkowanym na całym świecie. Początkowo produkcja auta rozpoczęła się w styczniu 1999 roku w japońskiej fabryce Takaoka w prefekturze Aichi. Obecnie model jest montowany w 10 krajach: Japonii, Francji, Czechach, Brazylii, Chinach, Tajwanie, Indonezji, Malezji, Pakistanie i Tajlandii.

W Europie Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) produkuje Yarisa od 2001 roku, a Yarisa Cross od 2021 roku. W tym samym roku produkcję Yarisa rozpoczęła również Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) w Kolinie, aby zaspokoić rosnący popyt na ten model w Europie. Łączna produkcja samochodów z rodziny Yarisa w Europie osiągnęła do końca 2022 roku ponad 4,6 miliona egzemplarzy.

Kluczowe komponenty Yarisa, takie jak silniki benzynowe, silniki elektryczne i hybrydowe przekładnie, również są produkowane lokalnie w Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), która zaopatruje zarówno TMMF, jak i TMMCZ.

Każda kolejna generacja miejskiej Toyoty wprowadzała kolejne innowacje, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i wydajnych napędów. Yaris pierwszej generacji zdobył europejski tytuł Car of the Year 2000, a w tym samym roku pod nazwą Toyota Vitz wygrał w konkursie Japanese Car of the Year. Każda kolejna generacja Yarisa była nominowana do tytułu Car of the Year, a czwarty model Yarisa został wybrany w Europie Samochodem Roku 2021. To jedyny samochód, który dwukrotnie wygrał w konkursie Car of the Year w 21. wieku.

„Piccolo Genio” czyli pierwszy model Yarisa

Pod koniec lat 90. Toyota rozpoczęła prace nad nowym globalnym samochodem miejskim na 21. wiek, który miał zastąpić ceniony model Starlet. Auto miało wyróżniać się nowoczesnym wyglądem i otrzymać najnowsze technologie, wprowadzając do ekonomicznych samochodów segmentu B zupełnie nowe standardy. Inżynierowie otrzymali także zadanie wygospodarowania przestronnego wnętrza w niewielkim nadwoziu, z którego wywiązali się, tworząc zupełnie nowy sposób projektowania, tzw. „big-small design”.

Podczas Salonu Samochodowego we Frankfurcie w 1997 roku marka zaprezentowała koncepcyjny model Toyota Funtime jako jeden z kilku modeli z linii Fun. Został zaprojektowany w studiu Toyota European Office of Creation (EPOC) w Brukseli, które w 2000 roku zostało przeniesione do Nicei i otrzymało nazwę Toyota European Design Development (ED2).

Rok później na targach motoryzacyjnych w Paryżu zadebiutował seryjny model Toyoty Yaris. Nadwozie zostało zaprojektowane przez EPOC, a projekt wnętrza powstał we współpracy specjalistów Toyoty z Europy i Japonii. Pierwsza generacja Yarisa była stylowa, z charakterem i została zaprojektowana według europejskich trendów. Miała stosunkowo wysokie, przestronne nadwozie o lekko zaokrąglonych kształtach i wymiarach dostosowanych do potrzeb mieszkańców europejskich miast. Samochód otrzymał wygodne, praktyczne wnętrze, bardziej przestronne i z większą ilością miejsca nad głowami niż wiele pojazdów z segmentu C.

Atrakcyjna estetyka i przestronne wnętrze uzyskano bez żadnych kompromisów w zakresie bezpieczeństwa, dlatego pierwszy Yaris stał się najbezpieczniejszym samochodem w swoim segmencie według oceny Euro NCAP, wyznaczając trend, który trwa do dziś.

Samochód otrzymał zaawansowany technologicznie, wydajny silnik benzynowy o pojemności 1,0 litra. Silnik ten otrzymał przydomek „Mighty Atom”, gdyż generował imponującą moc 68 KM na poziomie ówczesnych 1,4-litrowych jednostek. zdobył inauguracyjną nagrodę International 1999 International Nagroda Silnika Roku. W 1999 roku otrzymał główną nagrodę w zorganizowanym po raz pierwszy konkursie International Engine of the Year.

Yaris na zawsze zapisał się w historii Toyoty, kiedy jako pierwszy model marki zdobył tytuł Samochodu Roku 2000, przyznawany przez jury złożone z europejskich dziennikarzy motoryzacyjnych. Jury doceniło stylistykę Yarisa zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a także wszechstronność kabiny i jej przyjemną atmosferę. 1,0-litrowy silnik Yarisa został również doceniony za swoją dynamikę i wydajność, a jury stwierdziło, że jest to najlepszy 1,0-litrowy silnik na rynku.

Drugi wariant napędu został wprowadzony do oferty jeszcze w tym samym roku. 1,3-litrowa jednostka VVT-i o mocy 87 KM była dostępna w wyższych wersjach wyposażenia z pięciodrzwiowym nadwoziem.

W 2001 roku Yaris pomógł wprowadzić na europejski rynek linię sportowych samochodów T-Sport. Trzydrzwiowy Yaris T-Sport był wyposażony w dynamiczny, 1,5-litrowy silnik VVT-i o mocy 106 KM przy 6000 obr./min., zmodyfikowane podwozie, przystosowane do sportowej jazdy, wzmocnione nadwozie i sportowe wnętrze. Wiodący w klasie hot hatch przyspieszał od 0 do 100 km/h w 9,0 sekund – szybciej niż większość konkurentów z silnikiem 1,6 litra, a w zakresie od 60 do 100 km/h rozpędzał się w 8,4 sekundy, szybciej niż jakikolwiek porównywalny konkurent. Sukces Yarisa T-Sport dał początek całej serii sportowych odmian, które od tamtej pory są włączane do gamy każdej generacji Yarisa.

W 2002 roku Toyota jako pierwszy producent na świecie wyprodukowała silnik wysokoprężny w całości wykonany z aluminium. Nowy motor D-4D o pojemności 1,4 litra został włączony do gamy Yarisa, która stała się wówczas kompletna.

Yaris szybko stał się ulubieńcem klientów w całej Europie, którzy docenili jego praktyczność, modną stylistykę, łatwość w manewrowaniu po mieście oraz niezawodność podczas dłuższych wyjazdów. Globalna sprzedaż pierwszej generacji wyniosła ponad 1,2 miliona egzemplarzy. Innowacyjność i przyjazny charakter oryginalnego Yarisa chyba najlepiej podsumowuje hasło użyte w bardzo udanej kampanii reklamowej we Włoszech, w której nowy samochód pieszczotliwie nazwano „piccolo genio” czyli „mały geniusz”.

Globalny samochód o wielu nazwach

Yaris był znany na całym świecie pod różnymi nazwami. Najbardziej rozpowszechniona nazwa Yaris pochodzi od słowa „Cháris”, które w liczbie mnogiej „Chárites” oznacza greckie boginie uroku, piękna, natury i kreatywności.

W Japonii od debiutu w 1999 roku aż do premiery obecnej generacji, model sprzedawany był pod nazwą Vitz. W zależności od wariantu i regionu, znany był również jako Toyota Platz, Echo, Belta, Vios i Scion iA. Na niektórych rynkach można było go kupić również jako Daihatsu Charade lub Mazda 2.

Łączny wynik 10 milionów sprzedanych egzemplarzy dotyczy tylko samochodów dostępnych na rynku pod nazwą Yaris, Vitz, Yaris Cross i GR Yaris.

Yaris drugiej generacji – wzór bezpiecznego auta miejskiego

Drugi model Yarisa zadebiutował w Europie w 2005 roku. Był nieco większy od poprzednika, a na nowo zaprojektowane nadwozie dopracowano pod kątem aerodynamiki, uzyskując współczynnik oporu powietrza Cx 0.30. Auto zyskało bardziej przestronne i komfortowe wnętrze oraz zaawansowane technologie poprawiające bezpieczeństwo i pewność prowadzenia.

Zespół projektowy miał za zadanie stworzyć mały miejski samochód w taki sposób, jakby projektowali większe auto kompaktowe. Wnętrze było równie przestronne jak ówczesne samochody z segmentu C. Płaska podłoga z tyłu pozwalała wygodnie usiąść trzem dorosłym pasażerom. Kanapa została podzielona w proporcji 60:40, a obie części można było przesuwać i odchylać, aby zapewnić pasażerom z tyłu nawet 880 mm miejsca na nogi. Ponadto, stylistyka i wykończenie wnętrza zostały dopracowane pod kątem wyższej jakości odczuć sensorycznych.

Bagażnik o największej w klasie pojemności 737 litrów otrzymał system Easy Flat, który tworzył płaską podłogę po szybkim i łatwym złożeniu tylnych siedzeń. Zadbano także o takie szczegóły jak precyzyjne dostrojenie dźwięku zamykanych drzwi czy wygospodarowanie w desce rozdzielczej schowka o pojemności 18,2 litra.

W ramach poprawy bezpieczeństwa pasażerów, samochód został tak skonstruowany, by w razie kolizji kabina pozostała nienaruszona. W wnętrzu zainstalowano nawet do 9 poduszek powietrznych, w tym kolanową poduszkę kierowcy. Nowy model zdobył w testach zderzeniowych Euro NCAP maksymalne pięć gwiazdek, poprawiając czterogwiazdkowy wynik poprzednika.

Yaris drugiej generacji był oferowany w wersji trzy- i pięciodrzwiowej z trzema silnikami do wyboru. Nowy 1,0-litrowy silnik benzynowy VVT-i był oszczędny i dynamiczny, zachowując jednocześnie niewielką wagę. Silnik generował wiodącą w swojej klasie moc 69 KM i moment obrotowy 93 Nm. 1,3-litrowa jednostka VVT-i przeniesiona z poprzedniej generacji dzięki udoskonaleniom stała się bardziej elastyczna i zrywna, a jej praca bardziej płynna. Moc zmodyfikowanego silnika D-4D 1,4 litra wzrosła do 90 KM przy 3600 obr./min.

Drugi model Yarisa nieustannie zyskiwał na popularności wśród kierowców w każdym wieku, dlatego Toyota wprowadziła do sprzedaży jego sportową odmianę pod nazwą Yaris TS. Nowy model sportowego hatchbacka został zaprezentowany na Salonie Samochodowym w Paryżu w 2006 roku. Otrzymał nowy silnik 1,8 litra Dual VVT-i o mocy 132 KM, sportowe zawieszenie i sportową stylistykę, w tym tylny spojler i boczne progi. Samochód mógł rozwinąć maksymalną prędkość 194 km/h.

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, rosło zainteresowanie europejskich klientów mniejszymi, bardziej wydajnymi samochodami. Yaris jako jeden z pierwszych modeli wpisał się w ten trend, łącząc atrakcyjną miejską stylistykę z innowacyjnością. Wprowadzona w 2009 roku technologia Toyota Optimal Drive ograniczyła zużycie paliwa i emisję spalin, utrzymując osiągi auta na tym samym poziomie.

Yaris trzeciej generacji – debiut hybrydy w segmencie B

W 2012 roku trzecia generacja Yarisa zrewolucjonizowała segment B, wprowadzając napęd hybrydowy. Zaprojektowanie mniejszej wersji napędu Hybrid Synergy Drive opartej na silniku 1.5 zajęło 3 lata. Silnik benzynowy został przebudowany w 70%. Efektem był najlżejszy i najbardziej kompaktowy jak dotąd układ hybrydowy Toyoty, dzięki któremu wprowadzenie do Yarisa trzeciej generacji nowego rodzaju napędu nie wymagało kompromisów w zakresie osiągów, komfortu wnętrza czy przestrzeni ładunkowej. Wraz z premierą pierwszego hybrydowego auta miejskiego Toyota potwierdziła, że zamierza wprowadzić swój flagowy niskoemisyjny napęd do całej gamy modelowej.

Dzięki najnowocześniejszej technologii recyrkulacji spalin i elektrycznej pompie układu chłodzenia, napęd hybrydowy w Yarisie o mocy 100 KM zapewniał najlepsze w swojej klasie osiągi i najniższe zużycie paliwa oraz możliwość jazdy w bezemisyjnym trybie elektrycznym.

Nadwozie Yarisa trzeciej generacji otrzymało zupełnie nową stylistykę i stało się jeszcze bardziej aerodynamiczne, osiągając wiodący w klasie współczynnik oporu powietrza Cx 0.287.

W 2017 roku studio ED2 oraz zespół inżynierów Toyota Motor Europe zaprojektowały zaktualizowaną wersję Yarisa trzeciej generacji. Choć formalnie był to facelifting, a nie nowa generacja, w ramach projektu o wartości 90 milionów euro wprowadzono modelu ponad 900 nowych części, wyraźnie zmieniając stylistykę przodu i tyłu, udoskonalając napęd hybrydowy pod względem wydajności i osiągów oraz wprowadzając nowe wyposażenie i technologie bezpieczeństwa. Yaris po raz pierwszy otrzymał systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense i ponownie zdobył pięć gwiazdek w testach Euro NCAP.

Powrót Toyoty do Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC) w 2017 roku doprowadził do opracowania sportowej wersji Yarisa w limitowanej edycji GRMN, pierwszego samochodu GRMN (GAZOO Racing tuned by the Meister of Nürburgring). Yaris GRMN był przeznaczony na europejski rynek i został wyprodukowany w europejskiej fabryce w liczbie 400 egzemplarzy. Wszystkie auta zostały kupione w ramach przedsprzedaży, zanim model oficjalnie zadebiutował w salonach.

W 2018 roku Yaris zyskał nową wersję wyposażenia GR SPORT, inspirowaną samochodami TOYOTA GAZOO Racing. Był to pierwszy model w specyfikacji GR SPORT na europejskim rynku. Wersja ta szybko zyskała popularność, a w następnych latach wersje GR SPORT zyskały modele Corolla, Toyota C-HR, RAV4, Yaris kolejnej generacji, a także Yaris Cross i Hilux.

Yaris czwartej generacji – najnowsze technologie napędów i bezpieczeństwa

Najnowsza generacja Yarisa, wprowadzona na rynek w 2020 roku, została zaprojektowana jako najbezpieczniejszy miejski samochód na świecie. Auto otrzymało w standardzie zaawansowane systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense generacji 2.5 oraz komplet poduszek powietrznych z nową centralną poduszką między przednimi fotelami. Czwarta generacja po raz pierwszy na całym świecie otrzymała tę samą nazwę Yaris.

Nowy model powstał na nowej modułowej platformie TNGA-B, dzięki której zyskał nisko położony środek ciężkości, wyjątkowo sztywne nadwozie i lepsze właściwości jezdne. Samochód jest krótszy, szerszy i niższy niż w poprzednim modelu i otrzymał zupełnie nowy kształt nadwozia o bardziej dynamicznej stylistyce. Wrażenia z jazdy poprawia także niższej ustawiony fotel kierowcy.

Wydajność napędu hybrydowego wzrosła o 22%, a moc o 16% do wartości 116 KM. Samochód jest bardziej zrywny, a przyspieszenie od 0 do 100 km zajmuje mu 9,7 sekundy, o 15% mniej niż w poprzednim modelu. Auto ma jeszcze większe możliwości jazdy na samym silniku elektrycznym nawet do prędkości 130 km/h. W trybie hybrydowym auto lepiej przyspiesza przy niskich prędkościach i na autostradzie.

Yaris czwartej generacji jest najpopularniejszym modelem Toyoty w Europie. Jego atuty doceniło także jury konkursu Car of the Year, składające się z 59 europejskich dziennikarzy motoryzacyjnych. Yaris został wybrany Samochodem Roku 2021 nieco ponad dwie dekady po tym, kiedy to samo wyróżnienie zdobył Yaris pierwszej generacji. Jury doceniło napęd hybrydowy Yarisa za płynną jazdę, niską emisję spalin i przystępną cenę – napęd ten wybiera ponad 80% nabywców Yarisa w Europie. Yaris został również doceniony za design, dynamikę i wiodące w swojej klasie bezpieczeństwo.

W 2022 roku nowy Yaris GR SPORT, oparty na czwartej generacji modelu, trafił do sprzedaży w Europie z ekskluzywnym kolorem nadwozia Dynamic Grey i czarnym dachem. Charakterystycznym elementem w wyglądzie auta są także specjalnie opracowane 18-calowe koła o polerowanych powierzchniach z czerwonymi zdobieniami, które nawiązują do kolorystyki TOYOTA GAZOO Racing, Przedni grill otrzymał nowy wzór kratki z charakterystycznym motywem „G”. Wzmocnione nadwozie, zmodyfikowane zawieszenie, dostrojony do sportowej jazdy układ kierowniczy i tylny dyfuzor zwiększają możliwości dynamicznej jazdy.

GR Yaris – rasowe auto sportowe

Podążając śladami cieszącego się dużym uznaniem Yarisa GRMN i pierwszego Yarisa GR SPORT, w 2020 roku pojawił się GR Yaris, pierwszy samochód sportowy zaprojektowany przez TOYOTA GAZOO Racing. GR Yaris to całkowicie odrębny projekt od Yarisa. Czerpie pełnymi garściami z doświadczeń zdobytych podczas startów Yarisa WRC w rajdowych mistrzostwach świata, w których samochód ten zdobył jeden tytuł mistrza producentów i dwa tytuły mistrza kierowców.

GR Yaris został opracowany na unikalnej platformie, w której połączono przednią część platformy GA-B Yarisa i tylną platformy GA-C Corolli. Karoseria samochodu składa się przede wszystkim z lekkich materiałów, a dach wykonano z nowego polimeru z włókna węglowego. Wiele części w konstrukcji auta wykonano w taki sposób, by maksymalnie zmniejszyć jego masę.

Sercem auta jest najmocniejszy trzycylindrowy silnik na świecie, a także najmniejszy i najlżejszy turbodoładowany silnik o pojemności 1,6 litra. Jednostka o mocy 261 KM i 360 Nm momentu obrotowego rozpędza GR Yarisa od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,5 sekundy i osiąga elektronicznie ograniczoną prędkość maksymalną 230 km/h.

Masa własna wynosząca zaledwie 1280 kg zapewnia GR Yarisowi doskonały stosunek masy do mocy wynoszący 4,9 kg na 1 KM. Napęd przenoszony jest na wszystkie koła przez stały, sterowany elektronicznie system GR-FOUR. Ta potężna kombinacja sprawiła, że limitowana produkcja 25 000 egzemplarzy została szybko wykupiona przez entuzjastów pragnących doświadczyć najbardziej ekstremalnego seryjnego Yarisa, jakiego kiedykolwiek stworzono.

Toyota włączyła GR Yarisa do swojego programu rozwojowego napędów neutralnych węglowo dla samochodów produkcyjnych i wyczynowych. W sierpniu 2021 roku zadebiutował w Europie prototypowy GR Yaris H2, wyposażony w napędzany wodorem silnik spalinowy o niemal zerowej emisji spalin. Akio Toyoda, prezydent Toyota Motor Corporation, pilotowany przez legendarnego kierowcę rajdowego Juhę Kankkunena, wykonał przejazdy pokazowe podczas Rajdu Ypres w Belgii.

GR Yaris stał się podstawą dla nowego rajdowego GR Yarisa Rally1, który zadebiutował w rajdowych mistrzostwach świata w 2022 roku wraz ze zmianą przepisów. Do tej pory zespół Toyota GAZOO Racing World Rally Team zdobył trzy tytuły mistrza producentów oraz cztery tytuły mistrzów kierowców i pilotów, zwiększając łączny dorobek Toyoty w WRC do sześciu zwycięstw w klasyfikacji producentów.

Yaris Cross – kompaktowe miejskie auto i prawdziwy SUV

Wprowadzony na rynek w 2021 roku, Yaris Cross połączył bogate doświadczenie Toyoty w projektowaniu małych samochodów oraz SUV-ów. Pomimo niewielkich rozmiarów, Yaris Cross jest rasowym SUV-em o wysokiej pozycji za kierownicą i przestronnym, praktycznym wnętrzu. Jego kompaktowa sylwetka ułatwia poruszanie się po ciasnych ulicach miasta. Samochód na podwyższone zawieszenie, większe koła i opony oraz masywną, charakterystyczną dla SUV-ów stylistykę. Wiodące w klasie osiągi SUV-a segmentu B z dostępnym napędem na cztery koła pomogły mu stać się jednym z najlepiej sprzedających się samochodów Toyoty w Europie.

Yaris Cross jest najbardziej oszczędnym hybrydowym SUV-em Toyoty. Moc 116 KM jest generowana przez układ 3-cylindrowego silnika TNGA o pojemności 1,5 l oraz silnika elektrycznego. Auto z napędem na przód zużywa od 4,4 l/100 km i emituje od 101 g/km dwutlenku węgla.

Możliwości jazdy poza asfaltem są na poziomie, jakiego oczekuje się od prawdziwego SUV-a dzięki sprawdzonemu inteligentnemu układowi napędu na wszystkie koła AWD-i. Napęd wykorzystuje dodatkowy, niezależny silnik elektryczny na tylnej osi, aby zapewnić dodatkową przyczepność i stabilność podczas ruszania i pokonywania zakrętów oraz większą pewność na śliskich nawierzchniach. W tej konfiguracji auto zużywa od 4,7 l/100 km i generuje od 106 g/km CO2.

Wkrótce po premierze Yaris Cross zdobył tytuł Światowego Samochodu Miejskiego Roku 2022 w konkursie World Car Awards. SUV Toyoty został wybrany przez 102-osobowe jury złożone z międzynarodowych dziennikarzy reprezentujących 33 kraje.

Zaprojektowany i produkowany w Europie

Wszystkie cztery generacje Yarisa powstały w ramach współpracy japońskich projektantów i inżynierów Toyoty z europejskim zespołem projektowym – początkowo w studio EPOC w Brukseli, a później w ośrodku ED2, który od 2000 roku mieści się pod Niceą. Studio ED2 wzmocniło znaczenie europejskiego oddziału Toyoty w globalnej sieci projektowej po tym, jak firma nakreśliła ambitne plany wzrostu produkcji i sprzedaży w regionie.

Spodziewając się znacznej popularności Yarisa pierwszej generacji, w październiku 1998 roku Toyota otworzyła nowy, zaawansowany technologicznie zakład produkcyjny Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) w Valenciennes we Francji, aby uzupełnić produkcję Yarisa w fabryce Takaoka. Od samego początku zakład TMMF został zaprojektowany zgodnie z hasłem “green, clean and lean factory of the 21st Century’ (zielona, czysta i wydajna fabryka XXI wieku). Jest o 30% mniejszy w porównaniu z typową fabryką samochodową w tamtych czasach, co daje mu przewagę w radykalnym ograniczaniu emisji CO2 i zużycia energii. W niektórych działach powierzchnie magazynowe są nawet 10-krotnie mniejsze w porównaniu do standardów przemysłu motoryzacyjnego dla zakładów o podobnej mocy produkcyjnej.

TMMF uruchomiono w styczniu 2001 roku, a jej początkowe roczne możliwości produkcyjne sięgały 150 000 samochodów. Do 2022 roku roczna produkcja wzrosła do 255 584 aut, co sprawia, że jest to największa pod względem możliwości produkcyjnych fabryka samochodów we Francji. W tym samym roku Yaris Cross po raz pierwszy stał się liderem francuskiej motoryzacji pod względem liczby wyprodukowanych egzemplarzy, uzyskując poziom 161 508 aut w ciągu roku. Nowy model zastąpił na pozycji lidera Yarisa, który w ciągu ostatnich 10 lat siedmiokrotnie zajmował pierwsze miejsce.

Zakład zatrudnia obecnie 5000 osób. Toyota zainwestowała w niego łącznie 1,5 miliarda euro. Kwota ta obejmuje m.in. inwestycje kapitałowe w uruchomienie produkcji każdego nowego modelu, a także znaczne środki przeznaczone na ciągłą poprawę wyników firmy w zakresie ochrony środowiska. Zaledwie kilka lat po uruchomieniu fabryki część dachu została pokryta panelami fotowoltaicznymi. Dodatkowo na budynku zainstalowano ścianę fotowoltaiczną o powierzchni 400 m².

Od 2019 roku obiekt korzysta z energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych, a w 2012 roku otrzymał dwa zbiorniki o łącznej pojemności 16 000 m³, co dało mu pełną niezależność w dostępie do wody przemysłowej. Większość zasobów pochodzi z wód opadowych, a pozostała część z odzysku ze ścieków zakładowych, oczyszczane na miejscu w celu spełnienia wymaganych norm przed wykorzystaniem w procesie produkcyjnym.

W ciągu ostatnich 20 lat firmie TMMF udało się zredukować zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania jednego Yarisa o 59%, co stawia ją na pozycji najbardziej wydajnej energetycznie fabryki Toyoty na świecie. Do tych osiągnięć należy dodać niedawną instalację nowej linii lakierniczej w dziale tworzyw sztucznych. Jest to pierwsze rozwiązanie tego typu w fabryce Toyoty, które pozwoli zaoszczędzić 1 000 ton CO2 rocznie. TMMF planuje osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku, a całkowicie wyeliminować emisje CO2 do 2040 roku.

„22 lata po otwarciu fabryki Toyoty we Francji świętujemy razem z TMMF sprzedaż 10 milionów Yarisów na świecie. To, że 10-milionowy egzemplarz został wyprodukowany właśnie we francuskiej fabryce, jest wyrazem zaufania, jakim się ona cieszy ze strony Toyota Group. TMMF wyprodukowała od 2001 roku ponad 4,5 miliona egzemplarzy Yarisa i Yarisa Cross. To dla mnie zaszczyt i wielka przyjemność, że możemy dziś dzielić ten moment z 5000 pracownikami zakładu” – powiedział Didier Leroy, prezes Toyota Motor Europe.

„Dobrze pamiętam, kiedy Yaris został zaprezentowany po raz pierwszy. Od razu było dla mnie jasne, że ten model na nowo zdefiniuje segment małych samochodów i rzeczywiście stał się Samochodem Roku 2000. Dwie dekady później Yaris czwartej generacji również otrzymał tytuł Samochodu Roku, a ja miałem wielki zaszczyt odebrać to trofeum w imieniu firmy. Yaris jest synonimem rozwoju Toyoty w Europie, stając się naszym najczęściej kupowanym oraz produkowanym w największym nakładzie autem w regionie. Jako zwinny miejski samochód w przystępnej cenie spopularyzował i na nowo zdefiniował pozycję naszej marki w Europie. Teraz rodzina Yarisa liczy trzy modele, razem z dostępnym od września 2021 roku Yarisem Cross oraz GR Yarisem, rasowym samochodem sportowym, który powstał dzięki zwycięstwom Toyoty w WRC. Historia sukcesu Yarisa jeszcze się nie skończyła i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jaką rolę odegra w przyszłości” – dodał Matt Harrison, prezydent i CEO Toyota Motor Europe.

„Dzisiaj świętujemy Toyotę Yaris – samochód na wskroś europejski, który został zaprojektowany, opracowany i zbudowany dla Europejczyków i przez Europejczyków. Yaris to już kolejny model Toyoty, którego sprzedaż przekroczyła 10 milionów egzemplarzy, co potwierdza zaufanie klientów do jakości naszych samochodów. Będziemy nadal produkować auta o wyjątkowej jakości, trwałości i niezawodności, koncentrując się jednocześnie na redukcji emisji CO2. Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia w Europie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku w całej naszej działalności i do 2030 roku we wszystkich zakładach produkcyjnych. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu i wiedzy pracowników europejskiej Toyoty uda nam się te cele zrealizować” – zapewnił Marvin Cooke, wiceprezydent, Toyota Motor Europe.

„Czuję się bardzo zaszczycony i dumny, że 10-milionowy Yaris został wyprodukowany w Toyota Motor Manufacturing France, 22 lata po jej uruchomieniu. To kolejny rekord w bogatej historii fabryki TMMF, która wyprodukowała do tej pory ponad 4,5 miliona pojazdów. W naszym dorobku są cztery generacje Yarisa, pierwsza na świecie hybryda z segmentu B oraz niedawne uruchomienie montażu drugiego modelu, Yarisa Cross. Nie byłoby to możliwe bez wspaniałej pracy zespołowej naszych 5000 pracowników, a także wsparcia naszych dostawców, partnerów biznesowych i całej społeczności. Życzę nam wszystkim kolejnych 10 milionów!” – skomentował Jim Crosbie, prezydent Toyota Motor Manufacturing France.