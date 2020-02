Touareg R to pierwszy model hybrydowy typu plug-in Volkswagena oferowany z napędem na cztery koła

Nowy flagowy model Volkswagena – Touareg R – zadebiutuje podczas 90. Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie. Auto będzie dostępne wyłącznie jako hybryda typu plug-in z zespołem napędowym o mocy 340 kW (462 KM). Potężny SUV z wystarczająco naładowanym akumulatorem zawsze rusza w trybie elektrycznym E-MODE, który zapewnia zerową emisję dwutlenku węgla. Jak wszystkie Touaregi także wersja R jest standardowo wyposażona w napęd na cztery koła – 4MOTION. Dzięki niemu oraz za sprawą mocnego zespołu napędowego, który generuje maksymalny moment obrotowy o wartości aż 700 Nm, ​​Touareg R może ciągnąć przyczepę o masie 3,5 tony. Holowanie takiej przyczepy jest możliwe nawet w elektrycznym trybie E-MODE. Touareg R* został zaprojektowany przez dział Volkswagen R, który od lat specjalizuje się w przygotowaniu najbardziej sportowych modeli w gamie Volkswagena. Jest też pierwszym autem spod znaku R, które wyposażono w napęd hybrydowy typu plug-in, co świadczy o całościowym podejściu Volkswagena do elektryfikacji swojego portfolio modelowego. Po raz pierwszy w historii marki z siedzibą w Wolfsburgu, jej najmocniejszy model jest autem hybrydowym. Bogato wyposażony Touareg R wejdzie do sprzedaży w drugiej połowie 2020 roku. Hybrydowy zespół napędowy Touarega R składa się z turbodoładowanego silnika benzynowego V6 o pojemności 2995 cm3 i mocy 250 kW/340 KM, elektrycznego silnika o mocy 100 kW/136 KM i akumulatora litowo-jonowego o pojemności energetycznej wynoszącej 14,1 kWh, który znajduje się pod podłogą bagażnika.

8-biegowa przekładnia automatyczna i skrzynia rozdzielcza stale przekazują moment obrotowy na cztery koła. Do 140 km/h hybrydowy Touareg R może poruszać się wyłącznie dzięki silnikowi elektrycznemu. Dopiero powyżej tej prędkości uruchamia się turbodoładowana, benzynowa jednostka napędowa V6 TSI. Kierowca w łatwy sposób może kontrolować poziom naładowania akumulatora za pomocą menu Hybrid na ekranie systemu multimedialnego. Jeśli korzysta się z nawigacji, tzw. menedżer baterii śledzi trasę i uwzględnia jej topografię, aby zminimalizować zużycie energii elektrycznej i wydłużyć zasięg bez emisji dwutlenku węgla. Nowością we flagowym modelu Volkswagena jest system Travel Assist, dzięki któremu Touareg może jechać półautomatycznie z prędkością do 250 km/h. Jako pierwszy hybrydowy SUV z napędem typu plug-in na świecie, Touareg R może być wyposażony w system Trailer Assist, który ułatwia manewrowanie z przyczepą. Touareg R to trzeci, obok Golfa i Passata, hybrydowy model typu plug-in w europejskiej gamie Volkswagena, ale pierwszy oferowany z napędem na cztery koła. Jost Capito, dyrektor działu Volkswagen R, powiedział: „Energicznie pracujemy nad poszerzeniem oferty modeli Volkswagen R. Touareg R zajmuje wyjątkową pozycję nie tylko w gamie Volkswagena, ale również wśród dużych SUV-ów”. Pełny materiał prasowy w języku angielskim jest dostępny tutaj: https://uploads.volkswagen-newsroom.com/system/production/uploaded_files/15586/file/26c70bd084495fb472dc2e3ae821439e1dcb5f30/Touareg_R_the_world_premiere.pdf?1582631033 * model studyjny zbliżony do seryjnego