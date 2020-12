To jeden z najważniejszych graczy segmentu D. Od dawna jest ulubieńcem Europejczyków

Co ciekawe, pod maską Mondeo (sedana, jak i kombi) znajdziemy również hybrydowy tandem. Tutaj benzynową jednostkę wspiera elektryczna, a moc systemowa wynosi 187 KM. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 1,6 kWh pozwala część drogi pokonać na prądzie. Energię odzyskujemy podczas hamowania. Ta wersja może pochwalić się cichą i aksamitną pracą. Jest dynamiczna (9,2 s do 100 km/h) i oszczędna – od 5,5 do 5,9 l na 100 km. Istotne, że taki zestaw sprawdza się nie tylko w mieście, lecz również w trasie, a średnia emisja CO2 to zaledwie od 126 do 136 g/km.

Można zaoszczędzić także w serwisie