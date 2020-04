TI Fluid System wspiera Forda i 3M przy produkcji urządzeń medycznych

TI Fluid Systems (TIFS), dostawca technologii systemów do płynów samochodowych, nawiązał współpracę z Ford Motor Company i 3M w zakresie produkcji elastycznych przewodów powietrznych do aparatów oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza (PAPR).

Partnerstwo ogłoszono w piątek, 24 kwietnia. Firmy łączą siły by produkować sprzęt, na który zwiększyło się zapotrzebowanie wywołane pandemią COVID-19.

Aparat PAPR firmy 3M wykorzystuje zasilaną bateryjnie jednostkę napędową, która doprowadza przefiltrowane powietrze do kaptura, przyczyniając się do ochrony dróg oddechowych pracowników, w tym również tych pracujących w służbie zdrowia. Po tym, jak Ford ogłosił swoje rozwiązanie projektowe w zakresie wzrostu produkcji, firma TIFS dostrzegła szansę wykorzystania obecnego projektu i procesu produkcji do opracowania i masowej produkcji szybkozłączy i nowego wzoru elastycznego przewodu powietrznego stosowanego w systemie PAPR do kaptura i jednostki napędowej – czytamy w komunikacie.

Produkcja szybkozłączy i montaż wstępny będą realizowane w zakładzie TIFS New Haven w stanie Michigan, a końcowy montaż przewodów w zakładzie w Ashley w stanie Indiana. Krajowa produkcja podzespołów pozwoli Fordowi i 3M w szybki sposób odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie i zapewnić pracownikom służby zdrowia tak potrzebną ochronę – informują firmy.

Źródło: www.evertiq.pl