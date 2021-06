Thoma Bravo inwestuje w zakup QAD Inc. 2 miliardy dolarów

Rozpoczyna się nowy, ekscytujący okres rozwoju dla firmy QAD Inc. i wyłącznego dystrybutora oprogramowania QAD w Polsce – firmy DSR S.A. QAD zawarło ostateczną umowę zakupu swoich akcji przez Thoma Bravo, wiodącą firmę inwestycyjną typu private equity, skoncentrowaną na sektorze oprogramowania i usług opartych na nowoczesnych technologiach. Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusze QAD otrzymają w gotówce 87,50 USD za akcję zwykłą klasy A lub akcję zwykłą klasy B. Cena transakcyjna jest więc prawie o 20% wyższa niż cena rynkowa na giełdzie NASDAQ sprzed ogłoszenia informacji o transakcji (z piątku, 25 czerwca), która wynosiła 72,90 USD. Oznacza to docenienie przez inwestora pozycji rynkowej i możliwości dalszego rozwoju pakietu oprogramowania dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Zespół Thoma Bravo posiada również głębokie zrozumienie branży oprogramowania i bardzo udaną historię współpracy z podobnymi do QAD, nastawionymi na wzrost, innowacyjnymi firmami (m.in. Qlik). Dzięki tej transakcji QAD zyska większą elastyczność i zasoby do inwestowania w nowe możliwości rozwoju i nadal będzie pomagać swoim klientom odnosić sukcesy na bardzo konkurencyjnym rynku firm produkcyjnych.

Po zakończeniu transakcji , co jest planowane na czwarty kwartał 2021 roku, QAD stanie się firmą prywatną. Zdecydowanie zwiększą się możliwości dalszego inwestowania w rozwój i wdrażanie oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz powiązanego oprogramowania dla firm produkcyjnych na całym świecie. Anton Chilton będzie nadal kierował QAD jako CEO, a spółka zachowa swoją siedzibę w Santa Barbara w Kalifornii.

Dzisiejsze ogłoszenie, które jest kulminacją kompleksowego procesu, stanowi doskonałą okazję do budowania na imponującym dziedzictwie QAD, przy jednoczesnej maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, powiedział Anton Chilton.

“Thoma Bravo głęboko docenia światowej klasy zespół, reputację i portfolio, które zbudowaliśmy w QAD, a dzięki ich silnemu wsparciu możemy teraz przenieść naszą firmę na kolejny poziom. Jako prywatna firma należąca do Thoma Bravo, będziemy mieli większą elastyczność, skupienie i zasoby do inwestowania w – i kapitalizowania – naszych możliwości rozwoju i pomagania naszym klientom skutecznie działać w coraz bardziej dynamicznym środowisku produkcyjnym”. – dodał Chilton.

W ciągu ostatnich czterech dekad rozwinęliśmy QAD z lokalnego, jednoosobowego start-up’u do wiodącego, zaufanego, globalnego dostawcy rozwiązań ERP. Dziś rozpoczynamy kolejny rozdział naszego rozwoju – powiedziała założycielka i prezes QAD – Pamela Lopker.

“Od czasu założenia QAD w 1979 roku, nasi klienci, nasza technologia i przemysł produkcyjny znacznie się rozwinęły – i na każdym kroku firma QAD szybko się dostosowywała, aby utrzymać i zbudować pozycję lidera. Producenci stoją przed coraz większymi wyzwaniami i cieszymy się, że nasi klienci na całym świecie mogą polegać na rozwiązaniach QAD nowej generacji, aby dotrzymać kroku pojawiającym się wyzwaniom biznesu produkcyjnego. Dzięki temu partnerstwu, będziemy mieli jeszcze większe możliwości do budowania nowych rozwiązań na naszych silnych fundamentach i uatrakcyjniania naszej oferty” – skomentowała Lopker.

Przez ponad dekadę podziwialiśmy unikalną wiedzę i doświadczenie QAD w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań zorientowanych na potrzeby producentów, powiedział Scott Crabill, Partner Zarządzający w Thoma Bravo. “Ponieważ tempo zmian nadal przyspiesza, a łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej złożone, jesteśmy zobowiązani do wspierania QAD w realizacji jej wizji i zapewnienia, że spółka jest dobrze przygotowana do dalszego poszerzania swojego zasięgu oraz portfolio. Cieszymy się na współpracę z Antonem Chiltonem i jego zespołem w celu ugruntowania pozycji spółki, jako inteligentnego, sprawnego i innowacyjnego partnera dla wymagających szybkiej adaptacji do nowych wyzwań przedsiębiorstw produkcyjnych”.

Peter Stefanski, Dyrektor w Thoma Bravo, dodał: Thoma Bravo ma duże doświadczenie w pomaganiu firmom tworzącym oprogramowanie dla przedsiębiorstw w ewolucji ich platform, aby sprostać potrzebom klientów i jesteśmy podekscytowani przyszłością QAD, biorąc pod uwagę jej wyjątkowe fundamenty i historię. „Będziemy chcieli wykorzystać nasze głębokie doświadczenie w dziedzinie oprogramowania, aby wesprzeć utalentowany zespół firmy w dalszej podróży w kierunku SaaS i napędzać zrównoważony, długoterminowy wzrost zarówno organicznie, jak i poprzez fuzje i przejęcia”.

