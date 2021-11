Tesla niebezpieczna

Tesla ma coraz większe problemy ze swoim sztandarowym projektem systemu jazdy autonomicznej (Full Self-Driving). W ostatnią sobotę zaledwie kilka godzin po wprowadzeniu na rynek najnowszej aktualizacji oprogramowania koncern Elona Muska musiał ją wycofać. Potwierdził to sam szef Tesli za pośrednictwem Twittera, że ze względu na „pewne problemy” oprogramowanie o numerze wersji 10.3 zostało cofnięte do wersji 10.2. Po aktualizacji część kierowców nie była w stanie wymusić systemu jazdy autonomicznej Full Self-Driving. Wcześniej Elon Musk przyznał, że niemożliwe jest ⚠ całkowite przetestowanie oprogramowania przed wprowadzeniem go na rynek, co wywołało lawinę krytyki pod jego adresem.